Екс-тренер збірної України Леонід Буряк: Чехія та Словаччина – серйозні суперники
- Сьогодні, 17:53
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Відомий футбольний фахівець прокоментував результати жеребкування ліги націй УЄФА
Збірні Словаччини та Чехії – непрості суперники, які випали Україні у прем’єрному розіграші Ліги націй УЄФА з футболу.
Про це заявив колишній тренер збірної України Леонід Буряк, якого цитує офіційний сайт УЄФА.
«Думаю, для нас це хороше жеребкування. Чехія та Словаччина – серйозні суперники, з якими у збірної України вийдуть цікаві матчі», - сказав він.
«Це – організовані та непоступливі команди. Повторюся, нам попалися дуже непрості суперники», - додав фахівець.
За словами Буряка, Ліга націй розв'язує руки тренерам усіх збірних: тепер їм не потрібно шукати суперників для товариських матчів.
«Вважаю, для федерацій впровадження такого турніру – великий плюс. Важливо, що у збірних буде мотивація грати у таких матчах. Так що створення Ліги націй – дуже хороша ідея», - підсумував він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, з ким збірна України зіграє у прем'єрному розіграші Ліги націй УЄФА.
Під час жеребкування визначилися всі склади груп у всіх лігах.