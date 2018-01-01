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    Екс-тренер збірної України Леонід Буряк: Чехія та Словаччина – серйозні суперники

    Відомий футбольний фахівець прокоментував результати жеребкування ліги націй УЄФА
    Збірні Словаччини та Чехії – непрості суперники, які випали Україні у прем’єрному розіграші Ліги націй УЄФА з футболу. Про це заявив колишній тренер збірної України Леонід Буряк, якого цитує офіційний сайт УЄФА. «Думаю, для нас це хороше жеребкування. Чехія та Словаччина – серйозні суперники, з якими у збірної України
    • Сьогодні, 17:53
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    Леонід Буряк
    Леонід Буряк

    Відомий футбольний фахівець прокоментував результати жеребкування ліги націй УЄФА

    Збірні Словаччини та Чехії – непрості суперники, які випали Україні у прем’єрному розіграші Ліги націй УЄФА з футболу.

    Про це заявив колишній тренер збірної України Леонід Буряк, якого цитує офіційний сайт УЄФА.

    «Думаю, для нас це хороше жеребкування. Чехія та Словаччина – серйозні суперники, з якими у збірної України вийдуть цікаві матчі», - сказав він.

    «Це – організовані та непоступливі команди. Повторюся, нам попалися дуже непрості суперники», - додав фахівець.

    За словами Буряка, Ліга націй розв'язує руки тренерам усіх збірних: тепер їм не потрібно шукати суперників для товариських матчів.

    «Вважаю, для федерацій впровадження такого турніру – великий плюс. Важливо, що у збірних буде мотивація грати у таких матчах. Так що створення Ліги націй – дуже хороша ідея», - підсумував він.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, з ким збірна України зіграє у прем'єрному розіграші Ліги націй УЄФА.

    Під час жеребкування визначилися всі склади груп у всіх лігах.

    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України жеребкування
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