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    Екс-тренер збірної з боксу не проти взяти участь у марші проти геїв і лесбійок

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    Дмитро Сосновський заборонив би жінкам битися в рингу - Екс-тренер збірної з боксу не проти взяти участь у марші проти геїв і лесбійок
    Дмитро Сосновський заборонив би жінкам битися в рингу
    Tribuna.ua

    Також Дмитро Сосновський виступає проти жіночого боксу

    Колишній головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський поділився думкою про жіночий боксі і ЛГБТ-спільноти.

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    «Дуже проти жіночого боксу. Це антагонізм, - каже Дмитро Дмитрович. - Може, я старий, але у мене християнські цінності. Цінності, які йдуть від Бога. Я проти гендеру, одностатевих шлюбів. Не просто проти, я це ненавиджу. Вважаю, що це низько і бридко.

    Якщо взяти по історії, то вони завжди були, але це не рекламувалося. Зараз їх рекламують, і не дай Господи, що доживемо до того часу, коли будуть говорити «западло» з жінкою зустрічатися, ти з мужиком повинен зустрічатися.

    Розумію, що жіночий бокс є, і там є медалі. Але я б скасував усі нагороди. Мені кажуть: «Дмитрович, ти не правий, вона ж привозить нагороду так само як і твій Котельник». Для мене це все одно неприйнятно».

     Читайте також: Сосновський пішов з посади головного тренера збірної України з боксу

    Джерело: Tribuna.com

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