  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Екс-захисник «Динамо» став президентом аматорського клубу

    На початку 2017 го 33-річний футболіст ще захищав кольори цього клубу
    Екс-захисник «Динамо» і «Металіста» Олександр Романчук став президентом аматорського клубу «Музичі». Під його керівництвом команда вже стала віце-чемпіоном Києво-Святошинського району. На початку 2017 го 33-річний футболіст ще захищав кольори «Музичі» на меморіалі Олега Макарова. Нагадаємо,
    • 24 Листопада, 22:45
    • Розсилка
    Олександр Романчук
    Олександр Романчук

    На початку 2017 го 33-річний футболіст ще захищав кольори цього клубу

    Екс-захисник «Динамо» і «Металіста» Олександр Романчук став президентом аматорського клубу «Музичі».

    Під його керівництвом команда вже стала віце-чемпіоном Києво-Святошинського району.

    На початку 2017 го 33-річний футболіст ще захищав кольори «Музичі» на меморіалі Олега Макарова.

    Нагадаємо, Романчук зіграв вісім матчів за національну збірну України, ставав чемпіоном України 2009 року з «Динамо».

    Також в його активі «срібло» молодіжного чемпіонату Європи 2006 року.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ