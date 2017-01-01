Екс-захисник «Динамо» став президентом аматорського клубу
- 24 Листопада, 22:45
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Розсилка
Олександр Романчук
На початку 2017 го 33-річний футболіст ще захищав кольори цього клубу
Екс-захисник «Динамо» і «Металіста» Олександр Романчук став президентом аматорського клубу «Музичі».
Під його керівництвом команда вже стала віце-чемпіоном Києво-Святошинського району.
На початку 2017 го 33-річний футболіст ще захищав кольори «Музичі» на меморіалі Олега Макарова.
Нагадаємо, Романчук зіграв вісім матчів за національну збірну України, ставав чемпіоном України 2009 року з «Динамо».
Також в його активі «срібло» молодіжного чемпіонату Європи 2006 року.