Екс-захисник «Динамо» став президентом аматорського клубу

На початку 2017 го 33-річний футболіст ще захищав кольори цього клубу

Екс-захисник «Динамо» і «Металіста» Олександр Романчук став президентом аматорського клубу «Музичі». Під його керівництвом команда вже стала віце-чемпіоном Києво-Святошинського району. На початку 2017 го 33-річний футболіст ще захищав кольори «Музичі» на меморіалі Олега Макарова. Нагадаємо,