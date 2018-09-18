Екс-захисник «Тоттенгема» і «Ліверпуля» все ще може перейти в київський «Арсенал»



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Стівен Колкер

26-річний англієць тренувався з київським клубом і був готовий підписати короткостроковий контракт

Екс-захисник «Тоттенгема» і «Ліверпуля» Стівен Колкер все ще може продовжити кар'єру в київському «Арсеналі».

26-річний англієць тренувався з київським клубом і був готовий підписати короткостроковий контракт, але отримав пропозицію від «Астон Вілли» і відправився в Англію.

Якщо футболіст не зможе домовитися з клубом Чемпіоншипа, то може повернутися в розташування «Арсеналу-Києва».

Останнім клубом Стівена був шотландський «Данді», який він нещодавно покинув та отримав статус вільного агента.

До слова, на рахунку Колкера один зіграний матч за збірну Англії.

Раніше повідомлялося, що столичний клуб планує звільнити головного тренера Фабріціо Раванеллі.

Джерело: FootballHub