Ексфутболіст «Ворскли» отримав чотири роки в’язниці за ДТП, в якому загинув Сергій Закарлюка



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Футболіст-запроданець сів у тюрму через смертельне ДТП

Колишня зірка «Ворскли» та гравець недопершості «ДНР» наступні чотири роки проведе за ґратами

20 лютого 2020 року Великобагачанський районний суд Полтавської області виніс вирок колишньому футболісту Руслану Левизі у справі ДТП, у якій загинув інший зірковий футболіст Сергій Закарлюка.

Видання «Полтавщина #Спорт» присвятило цій темі великий матеріал, уривки з якого подаємо у цій статті.

У жовтні 2014-го на 278- кілометрі траси Київ — Харків, на території Великобагачанського району автомобіль «Mercedes-Benz», який рухався в напрямку Києва, в’їхав у вантажівку «МАЗ-35335», яка зламалася і стояла на проїжджій частині з увімкненими аварійними вогнями. У легковику їхали двоє футболістів — Руслан Левига та Сергій Закарлюка. Левига був за кермом, Закарлюка — на місці пасажира. В результаті ДТП Сергій Закарлюка загинув, а Руслан Левига потрапив у реанімацію. Пізніше, суд визнав Руслана Левигу винним у цьому ДТП і присудив п’ять років за ґратами.

Руслан сів за кермо п’яним (0,8 проміле, що зафіксувала експертиза через 5 годин після ДТП). Близько 22 години на 278 кілометрі траси, авто врізалося у МАЗ-35335, який стояв на проїжджій частині дороги з включеними аварійними та габаритними вогнями. Смертельне ДТП сталося через вину Руслана Левиги, який порушив Правила дорожнього руху України - повинен був зупинити транспортний засіб, але не зробив цього. Така версія провоохоронців.

Сам Левига винним себе не визнав. Зазначив, що за кермом їхав тверезим, зі швидкістю 80-90 км/год. Того вечора був великий потік автотранспорту. За словами футболіста, на його автомобілі було увімкнене ближнє світло фар, дорожні умови задовільні, опадів не було, асфальтове покриття сухе. На підйомі він бачив, що перед ним рухається мікроавтобус приблизно з такою ж швидкістю. Руслан намагався тримати дистанцію і в якийсь момент той мікроавтобус, без увімкнення показника повороту ліворуч, раптово змістився ліворуч і в цей момент він побачив, що перед ним на його смузі руху знаходиться вантажний автомобіль. Він вдарив по гальмах та вивернув кермо ліворуч, однак зіткнувся з вантажівкою. Після ДТП він втратив свідомість. Коли йому допомогли вибратися з салону автомобіля, він почував себе недобре, нудило і він мало що пам’ятає. На місці зрозумів, що його товариш загинув. Знаку аварійної зупинки позаду військового вантажного автомобіля не бачив.

У ДТП загинув Сергій Закарлюка Автор: КП

Руслан Левига зазначив, що добровільно відшкодував дружині загиблого 400 тисяч грн. Також хотів здійснити відшкодування шкоди батькам загиблого, однак вони не знайшли порозуміння. Просив його виправдати, а у разі визнання його винним, то амністувати та звільнити від покарання, бо має неповнолітню дитину.

Після аварії кар’єра футболіста для Руслана Левиги перервалася. Далі він виступав виключно за аматорські колективи. Зокрема в Чемпіонаті Полтавщини, а також за команду «СОЛЛІ плюс» з Харкова.

У 2018-му колишній ворсклянин став запроданцем - перебрався до терористів з «ДНР», де грав у футболі у місцевій «першості». Втім, на суд Левига приїхав – його взяли під варту просто в залі суду. Наступні чотири роки він проведе у в’язниці.