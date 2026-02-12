У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів

Росія атакувала Дніпро балістичними ракетами

У ніч на 12 лютого у Дніпрі пролунала серія сильних вибухів через атаку балістичними ракетами. Про це пише «Главком».

Цієї ночі російська окупаційна армія б'є по Дніпру балістичними ракетами. У місті пролунало щонайменше десять вибухів.

Місцеві мешканці повідомляють, що після серії вибухів почало зникати світло. Ймовірно, росіяни знову націлилися на енергетичну інфраструктуру.

Раніше Росія здійснила масовану атаку на Дніпро та область. За даними моніторингових ресурсів, лише за 20 хвилин по Дніпропетровській області було запущено до 10 балістичних ракет типу «Іскандер» та десятки ударних дронів.

Монітори повідомляють, що по місту одночасно летіли залпи балістичних ракет і велика кількість безпілотників. За інформацією радарів, однією з основних цілей удару була Придніпровська ТЕС, що є критично важливим об’єктом енергетичної інфраструктури регіону.

Нагадаємо, російські терористи завдали удару безпілотниками по Дніпру. Унаслідок атаки частково зруйнована житлова 16-поверхівка.

Зазначається, що у двох квартирах виникли пожежі на загальній площі 200 кв.м. Із верхніх поверхів пошкодженого будинку надзвичайники врятували 16 людей. Попередньо, шестеро – травмовані, серед них дитина.