В Естонії суд визнав громадянина Ізраїлю винним у шпигунстві на користь Росії

Чоловіка визнали винним у багаторічній співпраці з російськими спецслужбами проти національної безпеки Естонії

Хар'юський повітовий суд виніс вирок 50-річному Анатолію Привалову, який має громадянство Ізраїлю. Його визнали винним у багаторічній співпраці зі спецслужбами РФ проти національної безпеки Естонії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на суспільний мовник Естонії ERR.

Повідомляється, що шпигун збирав дані про роботу естонських правоохоронців, спецслужб та об'єкти оборонної інфраструктури. Зв'язок із кураторами підтримував під час поїздок до Росії.

В Естонії був під прикриттям: Привалов був власником логістичної компанії в місті Сілламяе, що дозволяло йому маскувати свою діяльність.

Встановлено, що він працював на російську розвідку з 2016 року. Його затримали лише у жовтні 2025 року. Суд засудив Привалова до 6 років і 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, у Рівному російський шпигун намагався вистежити партизанське підпілля. Агент намагався отримати персональні дані військових ССО та передати рашистам через закриті канали електронного зв’язку.

Як зазначається, у 2021 році чоловік приїхав до Рівного під виглядом пересічного мешканця Красноярського краю Росії, який має українських родичів. Далі фігурант почав збирати контакти військовослужбовців ССО ЗСУ, щоб шпигувати «всередині» цього підрозділу.