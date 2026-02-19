В Естонії суд визнав громадянина Ізраїлю винним у шпигунстві на користь Росії
Чоловіка визнали винним у багаторічній співпраці з російськими спецслужбами проти національної безпеки Естонії
Хар'юський повітовий суд виніс вирок 50-річному Анатолію Привалову, який має громадянство Ізраїлю. Його визнали винним у багаторічній співпраці зі спецслужбами РФ проти національної безпеки Естонії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на суспільний мовник Естонії ERR.
Повідомляється, що шпигун збирав дані про роботу естонських правоохоронців, спецслужб та об'єкти оборонної інфраструктури. Зв'язок із кураторами підтримував під час поїздок до Росії.
В Естонії був під прикриттям: Привалов був власником логістичної компанії в місті Сілламяе, що дозволяло йому маскувати свою діяльність.
Встановлено, що він працював на російську розвідку з 2016 року. Його затримали лише у жовтні 2025 року. Суд засудив Привалова до 6 років і 6 місяців позбавлення волі.
Нагадаємо, у Рівному російський шпигун намагався вистежити партизанське підпілля. Агент намагався отримати персональні дані військових ССО та передати рашистам через закриті канали електронного зв’язку.
Як зазначається, у 2021 році чоловік приїхав до Рівного під виглядом пересічного мешканця Красноярського краю Росії, який має українських родичів. Далі фігурант почав збирати контакти військовослужбовців ССО ЗСУ, щоб шпигувати «всередині» цього підрозділу.
Коментарі — 0