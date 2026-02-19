Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Естонії суд визнав громадянина Ізраїлю винним у шпигунстві на користь Росії

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
В Естонії суд визнав громадянина Ізраїлю винним у шпигунстві на користь Росії
Шпигун збирав дані про роботу естонських правоохоронців, спецслужб та об'єкти оборонної інфраструктури
фото з відкритих джерел

Чоловіка визнали винним у багаторічній співпраці з російськими спецслужбами проти національної безпеки Естонії

Хар'юський повітовий суд виніс вирок 50-річному Анатолію Привалову, який має громадянство Ізраїлю. Його визнали винним у багаторічній співпраці зі спецслужбами РФ проти національної безпеки Естонії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на суспільний мовник Естонії ERR

Повідомляється, що шпигун збирав дані про роботу естонських правоохоронців, спецслужб та об'єкти оборонної інфраструктури. Зв'язок із кураторами підтримував під час поїздок до Росії.

В Естонії був під прикриттям: Привалов був власником логістичної компанії в місті Сілламяе, що дозволяло йому маскувати свою діяльність.

Встановлено, що він працював на російську розвідку з 2016 року. Його затримали лише у жовтні 2025 року. Суд засудив Привалова до 6 років і 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, у Рівному російський шпигун намагався вистежити партизанське підпілля. Агент намагався отримати персональні дані військових ССО та передати рашистам через закриті канали електронного зв’язку. 

Як зазначається, у 2021 році чоловік приїхав до Рівного під виглядом пересічного мешканця Красноярського краю Росії, який має українських родичів. Далі фігурант почав збирати контакти військовослужбовців ССО ЗСУ, щоб шпигувати «всередині» цього підрозділу.

Читайте також:

Теги: шпигун росія Естонія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль пов’язує співпрацю зі США з українським врегулюванням
Вашингтон, Київ та Москва готують новий раунд діалогу: заява Кремля
13 лютого, 12:27
Пожеже після атаки у Мічурінську
У Тамбовській області атаковано оборонний завод
12 лютого, 03:27
Зеленський увів у дію нові санкції РНБО
Україна ввела нові санкції проти РФ: у списку понад 120 осіб і компаній
8 лютого, 10:39
Саулі Нііністьо – президент Фінляндії у 2012–2024 роках, відомий прагматичним підходом до безпеки та зовнішньої політики
ЄС визначив фаворита на роль посланця для взаємодії з Росією
6 лютого, 21:33
Представник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван заявив, що санкції проти Росії мають значний вплив
ЄС вважає запроваджені санкції проти Росії досить ефективними
5 лютого, 12:50
Ігор Терехов розповів, якої шкоди росіяни завдають Харкову цієї зими
«Треба тільки зносити». Терехов оцінив масштаби руйнувань у Харкові
3 лютого, 14:07
Якщо ми припинимо опір, Україна припинить своє існування
Переговори для продовження війни: чому Україні не варто зупинятися
25 сiчня, 23:45
Російську співачку родом з Києва внесено до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України
Російську співачку родом з Києва внесено до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України
22 сiчня, 13:37
Мета російської пропаганди – деморалізація суспільства та підрив стійкості українського суспільства
Росія поширює фейкові відео зі зверненнями українських військових – ЦПД
20 сiчня, 08:36

Соціум

В Естонії суд визнав громадянина Ізраїлю винним у шпигунстві на користь Росії
В Естонії суд визнав громадянина Ізраїлю винним у шпигунстві на користь Росії
У Росії помер політбранець Доценко, засуджений за листівки «Путіняку на гіляку»
У Росії помер політбранець Доценко, засуджений за листівки «Путіняку на гіляку»
Вимога Брюсселя: Україна має юридично визнати одностатеві союзи для членства в ЄС
Вимога Брюсселя: Україна має юридично визнати одностатеві союзи для членства в ЄС
Масштабна спецоперація у Німеччині: поліція викрила банду, що нелегально ввозила іноземців
Масштабна спецоперація у Німеччині: поліція викрила банду, що нелегально ввозила іноземців
Соцпитування румунів зафіксувало падіння віри у перемогу України
Соцпитування румунів зафіксувало падіння віри у перемогу України
У Кракові голубів годуватимуть контрацептивами: місто впроваджує «пташине планування сім'ї»
У Кракові голубів годуватимуть контрацептивами: місто впроваджує «пташине планування сім'ї»

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua