Франція відпустила танкер тіньового флоту РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Франція відпустила танкер тіньового флоту РФ
Французька влада після штрафу зняла арешт із танкера РФ
фото: Reuters

Прокуратура Марселя повідомила, що власника судна покарали грошовим стягненням у межах угоди про визнання вини

Французька влада звільнила танкер Grinch, який підозрювали у належності до російського тіньового флоту, після того як компанія-власник судна сплатила штраф за рішенням суду Марселя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Le Figaro.

За даними французької прокуратури, затримання танкера в затоці Фос поблизу нафтового термінала порту Марсель-Фос було скасовано після завершення судової процедури.

У спільній заяві прокуратури, префектури Буш-дю-Рон та морської префектури Середземномор’я зазначається: «Компанія, яка володіє судном, була засуджена судом Марселя в рамках процедури угоди про визнання вини (CRPC) до грошового покарання». Водночас сума штрафу не розголошується.

Танкер Grinch затримали наприкінці січня після перевірки документів, які, за даними слідства, підтвердили підозри щодо використання фальшивого прапора. Судно перебувало в затоці Фос із кінця січня та було пов’язане з так званим «тіньовим флотом» Росії, який використовується для обходу санкцій.

Раніше також прокуратура Марселя взяла під варту 58-річного капітана танкера «Грінч», громадянина Індії, за підозрою у «непіднятті прапора». Саме судно залишалося у розпорядженні слідства, а французькі правоохоронці планували допити екіпажу та додаткові перевірки маршруту і технічного стану танкера.

До слова, Головне управління розвідки оприлюднило дані про 66 суден тіньового флоту, пов’язаних із перевезенням російської нафти, порушенням державного кордону України та викраденням українського зерна. За інформацією ГУР, частина танкерів належить до мережі компаній Cymare Shipmanagement Ltd (Кіпр) і Cymare Navigation FZC (ОАЕ), які, за твердженням розвідки, забезпечують Росію доходами від експорту енергоносіїв. Також зазначалося, що до управління цими структурами причетний громадянин Великої Британії Микола Спіченок, пов’язаний із підсанкційною російською державною компанією «Совкомфлот».

