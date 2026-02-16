Конкурент Довбика повторив досягнення легенди чемпіонату Італії

Українцю буде важко повернутися в основний склад столичної команди

Нідерландець Доніелл Мален після переходу до італійської «Роми» повторив досягнення культового нападника Габріеля Батістути. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

Напередодні форвард «вовків» відзначився дублем у протистоянні з «Наполі» (2:2) у черговому турі чемпіонату Італії. Мален видав фєеричний старт за римлян. Він забив п'ять мячів у п'яти поєдинках за «Рому».

Нідерландський нападник змусив згадати про аргентинця Батістуту. Батігол у сезоні 2000/01 оформив шість голів за перші п'ять матчів у футболці «вовків». Зрештою, «Рома» в тій кампанії стала чемпіоном.

Нападники «Роми» в сезоні 2025/26

На роль основного перед стартом кампанії претендували форвард збірної України Артем Довбик та орендований в англійського «Брайтона» ірландець Еван Фергюсон. Утім, обидва не вразили результативністю – три та п'ять голів відповідно.

Окрім того, обидва нападники стали постійними «клієнтами» клубних лікарів. Наприклад, Довбик через травму підколінного сухожилля не повернеться на поле до початку квітня. Фергюсон же вибув до кінця квітня.

Зрештою, Джан П'єро Гасперіні вирішив підписати Малена. Його орендували з бірмінгемської «Астон Вілли». «Рома» також отримала право викупу за майже 29 млн євро.

Перспективи «Роми» в сезоні 2025/26

Наразі «вовки» посідають четверте місце в Серії A. Римляни набрали 47 очок за 25 турів і претендують на вихід у Лігу чемпіонів за підсумками кампанії.

У березні «Рома» продовжить виступи в плей-офф Ліги Європи. Суперник команди Гасперіні в 1/8 фіналу визначиться 27 лютого. Потенційні опоненти – загребське «Динамо», бельгійський «Генк», норвезький «Бранн» та італійська «Болонья».

