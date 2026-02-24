Росія відкрила кримінальну справу проти Дурова

З 2022 року у РФ зареєстровано понад 153 тис. злочинів з використанням месенджера

Російська влада стверджує що Telegram став «головним інструментом» спецслужб країн НАТО і України

Російська Федерація розслідує дії засновника Telegram Павла Дурова у межах кримінального провадження за звинуваченням у сприянні терористичній діяльності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ, які цитують ФСБ.

Журналісти зазначають, що месенджер під час російсько-української війни став «головним інструментом» спецслужб країн НАТО і України. Стверджується, що з 2022 року у РФ зареєстрували понад 153 тис. злочинів з використанням месенджера, з них 33 тис. – диверсійно-терористичні, включаючи організацію вибухів, підпалів військкоматів і вбивств.

За версією ФСБ, за допомогою месенджера готувався теракт в «Крокус Сіті», а також планувалося вбивство дочки ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна Дар'ї, пропагандиста Максима Фоміна (Владлена Татарського), а також дев'яти російських військовослужбовців.

Як повідомлялося, Роскомнагляд уперше детально роз’яснив характер своїх претензій до месенджера Telegram, що фактично підтверджує підготовку до його повного блокування на території РФ. Регулятор звинуватив Telegram у «системній підтримці інфраструктури», яка дозволяє ботам і каналам нелегально розповсюджувати персональні дані росіян у форматі «досьє на людину».

Раніше повідомлялося, що влада РФ передумала блокувати російським військам Telegram.