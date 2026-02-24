Контроль над ядерним озброєнням: США, Росія та Китай проведуть переговори

24 лютого у Женеві мають відбутися переговори між представниками США, Росії та Китаю щодо контролю над ядерними озброєннями

Напередодні американська делегація вже провела зустріч із російською стороною

24 лютого у Женеві мають відбутися переговори між представниками США, Росії та Китаю щодо контролю над ядерними озброєннями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Йдеться про можливість укладення нового багатостороннього договору, який би обмежував ядерні озброєння не лише США та Росії, а й Китаю.

У Вашингтоні наголошують на необхідності ширшої угоди після завершення терміну дії договору, що раніше регулював кількість стратегічних ракет і боєголовок США та Росії.

Водночас раніше посол Китаю з питань роззброєння Шень Цзянь заявляв, що Пекін поки не готовий долучатися до нових переговорів у такому форматі. Тому наразі незрозуміло, чи матимуть зустрічі повноцінний переговорний статус.

Нагадаємо, заступник держсекретаря США з питань контролю над озброєннями Томас ДіНанно звинуватив Китай у проведенні секретних ядерних випробувань у 2020 році та спробах приховати їх від міжнародної громадськості.

До слова, Китай звинуватив Сполучені Штати у спробах використати заяви про нібито нарощування ядерного потенціалу КНР як привід для модернізації власних ядерних сил. Пекін вважає, що така риторика підриває глобальну стратегічну стабільність і суперечить зобов’язанням США щодо ядерного роззброєння.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп заявив, що США ведуть переговори з Китаєм та Росією щодо скорочення ядерних арсеналів, і всі сторони висловлюють зацікавленість у цьому процесі, попри публічні заяви Москви про небажання приєднуватися до нового договору СНО.