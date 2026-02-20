Головна Світ Економіка
Китай скуповує російську нафту, від якої відмовляється Індія

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
фото: depositphotos.com (ілюстративне)

Постачання російської сирої нафти до китайських портів у перші 18 днів лютого зросли до 2,09 млн барелів на день

Нафтопереробні заводи Китаю скуповують російську нафту, якої уникає Індія, допомагаючи Москві подолати вплив падіння закупівель Нью-Делі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Поставки російської сирої нафти до портів Китаю зросли до 2,09 млн барелів на день за перші 18 днів лютого. Таким чином збільшення поставок – із 1,72 млн барелів на день за весь січень і 1,39 млн у грудні – компенсувало падіння закупівель російської нафти з боку Індії.

Імпорт російської нафти до Індії за останні місяці залишався на рівні близько 1,2 млн барелів на день, що менше за 1,78 млн у листопаді, і приблизно на 40% нижче за пік, що спостерігався в червні минулого року.

Переспрямування нафтових вантажів на Китай впливає на всі експортні марки Росії, причому зростає кількість відвантажень нафти марки Urals із портів Балтійського й Чорного морів, а також арктичних поставок.

Поставки сирої нафти Urals, завантаженої для Китаю, зросли до 600 тис. барелів на добу в грудні, і це найвищий показник за даними з 2018 року. Оскільки понад 20 вантажів ще не розвантажено, і приблизно половина з них досі не має кінцевого пункту призначення, тож ця цифра може зрости. Коли Індія вперше почала відмовлятися від Urals у серпні, китайські НПЗ купили щонайменше 10 проблемних вантажів.

До слова, США знайшли спосіб позбавити Росію її найбільшого покупця нафти. Адміністрація Трампа запропонувала Індії купувати венесуельську сировину замість російської, підкріпивши це вигідною торговельною угодою.

