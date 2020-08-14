Екснаставник «Карпат»: Білорусь. 21 століття. Фашизм



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Дулуб в якості футболіста встиг пограти в чемпіонатах Чехії, Латвії та Фінляндії Світлина - Tribuna

Дулуб порівняв нинішні умови в Білорусі із фашизмом

Колишній головний тренер львівських «Карпат» і одеського «Чорноморця» Олег Дулуб прокоментував дії президента Білорусі Олександра Лукашенка під час протестів у зв'язку з фальсифікацією результатів виборів, повідомляє Tribuna.

На думку Дулуба, йде придушення волі білоруських людей та каліцтво населення.

«Мені складно сказати, складно залізти в голову людині, який діє зовсім по-іншому, ніж діяв би я. Мені дуже складно зрозуміти омонівців, які так б'ють людей. Люди в формі б'ють зі спини, ззаду по голові з усього маху палицею. Неначе рубають сокирою. Лежачих теж б'ють. Ясна мета - нанесення каліцтва. Йде придушення всякої волі. У мене 10 серпня був ефір футбольної програми в Мінську. Вийшов звідти, а в голові крутилася лише одна думка: «Білорусь. 21 століття. Фашизм», - зізнався тренер.

Варто відзначити, що Дулуб з 2016 по 2017 роки встиг потренувати українські «Карпати» та «Чорноморець».

Додамо також, останнім місцем роботи фахівця наразі було білоруське «БАТЕ» (2018).

Джерело: Трибуна