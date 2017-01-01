Екстра-ліга з футзалу. «Титан» виграв і вийшов на перше місце. Результати 11-го туру

В українській Екстра-лізі були зіграні матчі 11-го туру

«Сокіл» приїхав до Івано-Франківська у якості лідера регулярного чемпіонату. З одного боку – підопічні Романа Ковальчика були фаворитами у цьому протистоянні. Але «Ураган» був максимально налаштований на те, щоб не тільки дати бій лідеру, а і виграти. І ці два бажання обох команд вилились у дуже цікавий матч, в якому



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Фото АФУ

В українській Екстра-лізі були зіграні матчі 11-го туру

«Сокіл» приїхав до Івано-Франківська у якості лідера регулярного чемпіонату. З одного боку – підопічні Романа Ковальчика були фаворитами у цьому протистоянні. Але «Ураган» був максимально налаштований на те, щоб не тільки дати бій лідеру, а і виграти.

І ці два бажання обох команд вилились у дуже цікавий матч, в якому складно було комусь віддати перевагу. «Соколу» не вдалося схилити шальки терезів на свою користь, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

«Ураган» (Івано-Франківськ) – «Сокіл» (Хмельницький) – 3:3

Голи: Микитюк (16), Шотурма (19), Горбатий (24) – Шеремета (17), Кручек (18), Хамдамов (20)

Столичний «ХІТ» взяв реванш у «Енергії» за поразку у серії плей-офф минулого сезону. Для підопічних Олега Лук’яненка було дуже важливо зробити це саме на рідному паркеті.

«ХІТ» (Київ) – «Енергія» (Львів) – 3:0

Голи: Смоловик (19), Журба (39, 40)

Поєдинок між «Титаном» та «Кардиналом» подавався як протистояння двох дуже непоступливих команд. Але вже на початку гри рівнян очікував холодний душ у вигляді двох пропущених голів. Безумовно, такий гандикап дозволив «Титану» грати трохи легше – 4:1 на користь команди з Покровського.

«Титан» (Покровське) – «Кардинал-Рівне» (Рівне) – 4:1

Голи: Ященко (1), Мілінькій (3), Леміш (24), Малишко (39) – Волянюк (22)

«Епіцентр К Авангард» мав велике бажання взяти реванш за поразку у Житомирі. Таке ж завдання у цьому протистоянні мав «ІнБев/НПУ». І підопічні Валерія Директоренка впоралися зі своєю задачею на гру набагато краще. Єдине, що вдалося господарям зробити, так це скоротити рахунок, що, в принципі, не врятувало підопічних Кирила Красія від поразки.

«Епіцентр К Авангард» (Одеса) – «ІнБев/НПУ» (Житомир/Київ) – 2:4

Голи: Сандул (37), Остапчук (38) – Чеберяк (5), Дзюба (10), Бакум (12, 24)