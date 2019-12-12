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    Екстренер київського «Динамо» Хацкевич близький до того, щоб очолити російський клуб

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    Екстренер київського «Динамо» Хацкевич близький до того, щоб очолити російський клуб

    Чи поїде білоруський фахівець працювати в Росію?

    Як стало відомо російському ресурсу «Чемпіонат», новим наставником «Ротора» може стати Олександр Хацкевич. Спеціаліст є одним з кандидатів на пост головного тренера клубу. Сторони вже ведуть діалог і близькі до досягнення угоди.

    Олександр Хацкевич раніше працював з мінським «Динамо», юнацькою та національною збірними Білорусі, «Вітебськом».

    Останнім клубом Хацкевича було київське «Динамо».

    Варто відзначити, що «Ротор» є лідером турнірної таблиці російської Футбольної національної ліги (ФНЛ). В активі команди 52 очки в 25 матчах, «Ротор» на один бал випереджає московське «Торпедо» і на два - підмосковні «Хімки».

    Наступний матч в рамках чемпіонату команда проведе з «Нафтохіміком». Зустріч відбудеться 9 березня 2020 року.

    Джерело: Чемпионат.com

    Росія НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Олександр Хацкевич
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