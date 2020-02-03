Зідан статистично утер носа Моурінью



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Зідан доводить власну велич Real Madrid

Перемога у мадридському дербі стала для наставника «Реалу» Зінедіна Зідана особливою

Суботня звитяга над «Атлетіко» стала для Зідана 129 у якості головного тренера команди мадридського «Реалу». Таким чином славетний француз вийшов на третє місце в історії всіх тренерів «Королівського клубу».

Вибив з трійки Зідан не кого-небудь, а самого Жозе Моурінью, що працював у «Реалі» с 2010 по 2013, а нині шукає себе у Англії. У португальця – 128 перемог на чолі Мадриду.

Попереду Зідана лише легенди – тренер самого Зізу - Вісенте дель Боске (133) та найкращий наставник в історії клубу - творець успіхів команди у далекі 1960-і Мігель Муньос (357).

Вже цього сезону Зідан має обходити дель Боске, але до Муньоса просто космічна відстань – нині стільки в одному клубі не працюють.

Зідан дебютував у якості головного тренера «Реалу» 9 січня 2016 року. Тоді здавалося, що він – тимчасовий варіант, доки Флорентіно Перес не знайде заміну Карло Анчелотті, але у француза «пішло» - на чолі «Реалу» він виграв 3 Ліги Чемпіонів, 2 клубних ЧС, 2 Суперкубки Європи, Кубок Іспанії та 2 суперкубки Іспанії, а цього сезону має всі шанси виграти вперше у своїй тренерський кар’єрі Чемпіонат Іспанії.

Відзначимо, що для досягнення 3 результату в історії клубу Зідану знадобилось 192 гри, відсоток виграшів у них - 67,1%, а результативність – 2,4 голи за гру в середньому.

Джерело: Главком СПОРТ