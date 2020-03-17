Фінал Ліги чемпіонів проведуть 27 червня



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Треба просто перестати грать (с) УЄФА

УЄФА назвав нові дати проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи

У зв'язку з пандемією коронавірусу нового типу єврокубки були призупинені. УЄФА планує дограти Лігу чемпіонів і Лігу Європи в звичному форматі, але графік проведння матчів зміститься.

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Деталі плану УЄФА повідомляє впливове іспанське видання Marca.

Планується, що фінал Ліги чемпіонів буде перенесено на 27 червня, а фінал Ліги Європи відбудеться трьома днями раніше (24 червня).

Все це буде зроблено завдяки відтермінуванню рівно на рік матчів Євро-2020, яке тепер офіційно стало Євро-2021.

Таке рішення прийнято на засіданні уповноважених осіб 55 країн-членів УЄФА, Асоціації європейських клубів і європейських ліг., яке проходить в онлайн-форматі.

Нагадаємо, що все це стосується єдиного представника Укрраїни в єврокубках - команди донецького

«Шахтаря». Решта вітчизняних команд свою боротьбу вже давно завершили.