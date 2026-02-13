Головна Спорт Новини
Президент ФІФА отримав подарунок зі зруйнованої футбольної академії в Україні

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Президент ФІФА отримав подарунок зі зруйнованої футбольної академії в Україні
Зруйнований російською ракетою спорткомплекс «залізничників»
фото: ФК «Локомотив»

Юні футболісти відправили прихильнику повернення росіян на міжнародну арену яскравий доказ «спорту поза політикою»

Вихованці академії київського «Локомотива» передали президенту ФІФА Джанні Інфантіно футбольний мяч зі зруйнованого російською ракетою спорткомплексу Укрзалізниці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку перевізника у Facebook.

«Чесна гра – це повага до суперників, правил і всіх учасників змагань. Росія не поважає цих правил. Ми просимо вас підтримати дітей України, які хочуть грати у футбол і жити без страху», – написали діти в зверненні до функціонера.

Спорткомплекс УЗ, де тренувалися юні футболісти «Локомотива», був зруйнований під час атаки армії РФ у січні 2024 року. З того часу вихованці «залізничників» не мають власного стадіону. Діти змушені їздити тренуватися на інших локаціях.

Символічний подарунок Інфантіно передав єврокомісар із питань звязку поколінь, культури молоді та спорту Гленн Мікаллеф. Він узяв участь в конгресі УЄФА, куди завітав і президент ФІФА. Реакція італійського функціонера на презент наразі невідома.

Понівечений футбольний м'яч зі зруйнованої академії
фото: Укрзалізниця

Президент ФІФА в недавньому інтерв'ю заявив, що організація повинна розглянути зняття бану з російських команд. Мовляв, їхнє усунення від міжнародних змагань було помилкою.

У відповідь президент УАФ Андрій Шевченко запланував зустріч із Інфантіно. Водночас асоціація комунікувала з представниками міжнародної федерації на різних рівнях. Як наслідок, Рада ФІФА наразі не розглядає питання повернення російських команд.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА Укрзалізниця Друга ліга Джанні Інфантіно

