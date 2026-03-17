Рекордсмен світу Дюплантіс пропустить етап Діамантової ліги через власне весілля

Стрибун з жердиною не встигне на старт в Осло через підготовку до важливої події

Чинний володар світового рекорду та олімпійський чемпіон зі стрибків із жердиною Арман «Мондо» Дюплантіс не візьме участі в етапі Діамантової ліги Bislett Games, який відбудеться в норвезькому Осло у середу, 10 червня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SVT.

Незвична причина пропуску змагань

Причиною відсутності зіркового атлета стали особисті обставини. За словами директора змагань Стейнара Хоена та агента спортсмена Даніеля Вессфельдта, Дюплантіс готується до весілля зі своєю нареченою, моделлю Дезіре Інгландер. Урочиста подія запланована на вихідні 13-14 червня і пройде у французьких Каннах.

Початок літа вийде насиченим для шведської зірки світового спорту. Спочатку Дюплантіс виступить на домашньому етапі Діамантової ліги у Стокгольмі 7 червня, після чого спортсмен вирушить до Франції для фінальних приготувань до шлюбної церемонії, оминаючи змагання в Осло. Загалом, окрім Стокгольма, у календарі шведа на цей сезон значаться етапи в Шанхаї, Парижі, Лондоні та Сілезії.

Хто братиме участь в норвезькому етапі Діамантової ліги

Відсутність Дюплантіса в Осло є вагомою втратою для турніру, адже атлет перебуває у феноменальній формі. Лише тиждень тому, 12 березня 2026 року, на турнірі Mondo Classic в Уппсалі він встановив черговий світовий рекорд, подолавши планку на висоті 6,31 метра. Попри відсутність лідера стрибків з жердиною, організатори Bislett Games запевняють, що склад учасників у стрибках із жердиною залишається надзвичайно потужним. Зокрема, очікується виступ норвежця Сондре Гуттормсена, який 7 березня встановив національний рекорд, стрибнувши 6,06 м, завдяки чому він увійшов до п'ятірки найкращих стрибунів в історії цієї дисципліни.

Нагадаємо, що Арман Дюплантіс став найкращим спортсменом Європи у 2025 році. За результатами голосування 23 провідних інформаційних агентств континенту, серед яких була і українська державна агенція «Укрінформ», дворазовий олімпійський чемпіон набрав 184 бали.