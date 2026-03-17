Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Рекордсмен світу Дюплантіс пропустить етап Діамантової ліги через власне весілля

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Рекордсмен світу Дюплантіс пропустить етап Діамантової ліги через власне весілля
Дюплантіс зробив пропозицію Дезіре Інгландер наприкінці 2024 року
фото: соціальні мережі

Стрибун з жердиною не встигне на старт в Осло через підготовку до важливої події

Чинний володар світового рекорду та олімпійський чемпіон зі стрибків із жердиною Арман «Мондо» Дюплантіс не візьме участі в етапі Діамантової ліги Bislett Games, який відбудеться в норвезькому Осло у середу, 10 червня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SVT. 

Незвична причина пропуску змагань

Причиною відсутності зіркового атлета стали особисті обставини. За словами директора змагань Стейнара Хоена та агента спортсмена Даніеля Вессфельдта, Дюплантіс готується до весілля зі своєю нареченою, моделлю Дезіре Інгландер. Урочиста подія запланована на вихідні 13-14 червня і пройде у французьких Каннах.

Початок літа вийде насиченим для шведської зірки світового спорту. Спочатку Дюплантіс виступить на домашньому етапі Діамантової ліги у Стокгольмі 7 червня, після чого спортсмен вирушить до Франції для фінальних приготувань до шлюбної церемонії, оминаючи змагання в Осло. Загалом, окрім Стокгольма, у календарі шведа на цей сезон значаться етапи в Шанхаї, Парижі, Лондоні та Сілезії.

Хто братиме участь в норвезькому етапі Діамантової ліги

Відсутність Дюплантіса в Осло є вагомою втратою для турніру, адже атлет перебуває у феноменальній формі. Лише тиждень тому, 12 березня 2026 року, на турнірі Mondo Classic в Уппсалі він встановив черговий світовий рекорд, подолавши планку на висоті 6,31 метра. Попри відсутність лідера стрибків з жердиною, організатори Bislett Games запевняють, що склад учасників у стрибках із жердиною залишається надзвичайно потужним. Зокрема, очікується виступ норвежця Сондре Гуттормсена, який 7 березня встановив національний рекорд, стрибнувши 6,06 м, завдяки чому він увійшов до п'ятірки найкращих стрибунів в історії цієї дисципліни.

Нагадаємо, що Арман Дюплантіс став найкращим спортсменом Європи у 2025 році. За результатами голосування 23 провідних інформаційних агентств континенту, серед яких була і українська державна агенція «Укрінформ», дворазовий олімпійський чемпіон набрав 184 бали.

Теги: легка атлетика стрибки з жердиною весілля Арман Дюплантіс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Рекордсмен світу Дюплантіс пропустить етап Діамантової ліги через власне весілля
Рекордсмен світу Дюплантіс пропустить етап Діамантової ліги через власне весілля
Трансферний рекордсмен «Ліверпуля» відновив тренування
Трансферний рекордсмен «Ліверпуля» відновив тренування
Україна перемогла Азербайджан у заключному матчі першого раунду відбору на Євробаскет
Україна перемогла Азербайджан у заключному матчі першого раунду відбору на Євробаскет
Фіналіст Чемпіонату світу 2014 завершив кар'єру
Фіналіст Чемпіонату світу 2014 завершив кар'єру
Арбітри матчу «Полісся» – «Динамо» пройшли поліграф: журналіст розкрив результат
Арбітри матчу «Полісся» – «Динамо» пройшли поліграф: журналіст розкрив результат
Перспективний фігурист відмовився змагатися за Росію
Перспективний фігурист відмовився змагатися за Росію

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua