Чемпіонка світу з волейболу потрапила у базу «Миротворця»

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Чемпіонка світу з волейболу потрапила у базу «Миротворця»
Ольга Фатєєва (ліворуч) народилася 4 травня 1984 року у Павлограді (Дніпропетровська область)

Фатєєва брала участь у пропагандистській акції на підтримку російського вторгнення в Україну

Колишня волейболістка збірної Росії Ольга Фатєєва потрапила до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком».

За що Фатєєва потрапила до бази «Миротворця»

13 квітня 2022 року Ольга Фатєєва у Краснодарі (РФ) брала участь у пропагандистській акції на підтримку російського вторгнення в Україну.

Під час акції Фатєєва тримала у руках табличку з літерою «Z» та проводила майстер-клас з волейболу.

Ольга Фатєєва: що відомо

Ольга Фатєєва народилася 4 травня 1984 року у Павлограді (Дніпропетровська область). Чемпіонка світу 2010 року з волейболу, триразова чемпіонка Росії. Майстер спорту міжнародного класу Росії.

Триразова срібна призерка Гран-прі (2003, 2006 та 2009 роки), бронзова призерка чемпіонату Європи 2007 року.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

