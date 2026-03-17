Головна Спорт Новини
search button user button menu button

glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
«Спортінг» – «Буде/Глімт»: гра Ліги чемпіонів завершилася фантастичним камбеком
«Спортінг» вийшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
фото: Reuters

«Спортінг» продовжує боротьбу у Лізі чемпіонів після поразки 0:3

Сьогодні, 17 березня 2026 року, лісабонський «Спортінг» приймав норвезький «Буде/Глімт» на стадіоні «Жозе Алвеладе» в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Перша гра завершилася сенсаційною розгромною перемогою норвежців – 3:0.

У грі-відповіді «Спортінг» зумів здійснити фантастичний кабмек.

Португальці почали тиснути від самого початку гри. На 34-й хвилині після подачі кутового головою забив Гонсалу Інасіу.

У другому таймі «Спортінг» продовжив тиснути та зумів забити ще двічі. Спочатку на 61-й хвилині після стрімкої атаки відзначився Педро Гонсалвеш. На 78-й хвилині з пенальті зрівняв рахунок у протистоянні Луїс Суарес.

Вже в овертаймі на 92-й хвилині відзначився Максіміліано Араухо.

На 121-й хвилині гри п'ятий гол у грі забив Рафаель Нел.

Отже, «Спортінг» став першим чвертьфіналістом Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу

«Спортінг» – «Буде/Глімт» 5:0 (за сумою матчів 5:3)

  • Голи: Інасіу (34), Гонсалвеш (61), Суарес (78), Араухо (92), Нел (120+1)

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на Чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
Теги: Ліга чемпіонів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua