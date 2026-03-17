«Спортінг» – «Буде/Глімт»: гра Ліги чемпіонів завершилася фантастичним камбеком

«Спортінг» продовжує боротьбу у Лізі чемпіонів після поразки 0:3

Сьогодні, 17 березня 2026 року, лісабонський «Спортінг» приймав норвезький «Буде/Глімт» на стадіоні «Жозе Алвеладе» в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Перша гра завершилася сенсаційною розгромною перемогою норвежців – 3:0.

У грі-відповіді «Спортінг» зумів здійснити фантастичний кабмек.

Португальці почали тиснути від самого початку гри. На 34-й хвилині після подачі кутового головою забив Гонсалу Інасіу.

У другому таймі «Спортінг» продовжив тиснути та зумів забити ще двічі. Спочатку на 61-й хвилині після стрімкої атаки відзначився Педро Гонсалвеш. На 78-й хвилині з пенальті зрівняв рахунок у протистоянні Луїс Суарес.

Вже в овертаймі на 92-й хвилині відзначився Максіміліано Араухо.

На 121-й хвилині гри п'ятий гол у грі забив Рафаель Нел.

Отже, «Спортінг» став першим чвертьфіналістом Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу

«Спортінг» – «Буде/Глімт» 5:0 (за сумою матчів 5:3)

Голи: Інасіу (34), Гонсалвеш (61), Суарес (78), Араухо (92), Нел (120+1)

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на Чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)