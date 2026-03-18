ПСЖ не лишив шансів «Челсі» у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Французький клуб з аналогічною до першого матчу різницею обіграв британську команду

У межах 1/8 Ліги чемпіонів однією з найцікавіших дуелей стала зустріч «Челсі» проти ПСЖ, де французька команда проводила поєдинок на виїзді. Про це повідомляє «Главком».

Форма перед матчем

Як повідомлялося в анонсі поєдинку, перекрити поразку в Парижі «Челсі» на внутрішній арені не зміг – лондонці вдома мінімально поступилися «Ньюкаслу» в АПЛ, не стримавши Гордона. Окрім втрати очок, команда знову залишилася без капітана: Джеймс отримав чергову травму й вибув на кілька тижнів. Водночас до повернення близькі Байно-Гіттенс і Естеван.

Натомість «Парі Сен-Жермен» у вихідні відпочивав, адже матч Ліги 1 проти «Нанта» перенесли. Після перемоги (5:2) команда Луїса Енріке повністю зосередилася на підготовці до чергового поєдинку. Нових втрат у парижан немає, але Мендеша та Кварацхелію можуть поберегти, адже у разі жовтої картки вони пропустять перший чвертьфінал, а запас у три голи є досить солідним.

Хід гри

У другому матчі між Челсі та ПСЖ гості швидко задали тон грі. Одразу на шостій хвилині Хвіча Кварацхелія скористався помилкою захисника і точним ударом відкрив рахунок. А на 14-й хвилині Бредлі Барколя подвоїв перевагу, ефектно пробивши у верхній кут після передачі Ашрафа Хакімі. Попри спроби господарів відповісти, «Парі Сен-Жермен» виглядав значно організованішим. До того ж воротар команди кілька разів рятувався після ударів Коула Палмера та Жоао Педро, не дозволивши супернику повернутися у гру.

У другому таймі картина не змінилася. Команда Луїса Енріке продовжувала контролювати м’яч і темп, тоді як «Челсі» діяв без особливої гостроти. На 62-й хвилині парижани довели рахунок до розгромного завдяки тому, що Сенні Маюлу підхопив м’яч біля штрафного майданчика і потужним ударом у дев’ятку зробив 3:0.

Після цього матч фактично догравався. Тренери провели низку замін: у складі ПСЖ на поле вийшли Гонсалу Рамуш, Лукас Ернандес та Кан Ін Лі, а господарі намагалися освіжити гру за рахунок Алехандро Гарначо та Ліама Ділепа. Попри кілька моментів у «Челсі» у вигляді ударів Гарначо та Ділепа, Сафонов залишив свої ворота «сухими». У кінцівці гри темп остаточно впав, а парижани спокійно довели матч до фінального свистка арбітра Славко Вінчича.

У підсумку ПСЖ здобув переконливу перемогу 3:0, повністю перегравши суперника за всіма ключовими компонентами гри. За сумою матчів рахунок склав 2:8, що дозволило французькому клубу продовжити захист титулу в головному клубному турнірі Європи.

Єдиний українець у цій дуелі, Ілля Забарний, провів весь матч на лаві запасних та не зіграв за ПСЖ у переможному для команди поєдинку.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Другий матч

«Челсі» – ПСЖ 0:3 (за сумою матчів 2:8)

Голи: Кварацхелія (6), Барколя (14), Маюлу (62)

Що далі?

У чвертьфіналі на ПСЖ очікує переможець протистояння «Галатасарай» – «Ліверпуль», де перед матчем 18 березня мінімально лідирує турецька команда. Саме з Ліверпулем минулого року команда Іллі Забарного провела важку дуель в 1/8 фіналу, де пройшла далі лише завдяки виграній серії пенальті. З «Галатасарєм» у «Парі Сен-Жермен» є ще більш позитивний досвід зустрічей: у сезоні 2019/2020 французька команда перемогла турків з розгромним рахунком 5:0.

Нагадаємо, що Ілля Забарний відреагував на успішне повернення до основи ПСЖ. Він пропустив три поєдинки поспіль в усіх турнірах. Натомість із середини лютого українець регулярно виходить у старті в матчах чемпіонату Франції.