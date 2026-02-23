Найтитулованіший спортсмен Білих Олімпіад спричинив політичний скандал

Фотографію Йоганнеса Гесфлота Клебо з партійною символікою опублікували на сторінці однієї з політичних партій Норвегії

Головний тріумфатор Олімпійських ігор 2026, лижник Йоганнес Гесфлот Клебо опинився в центрі несподіваного скандалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NRK.

Як перемоги Клебо спричинила контраверсійний момент?

Після того як норвежець здобув шість золотих нагород у шести стартах і став найтитулованішим зимовим олімпійцем в історії, маючи загалом 11 золотих медалей, правляча Лейбористська партія Норвегії опублікувала у Facebook вітальний пост. На фото поруч із Клебо був зображений прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре, а допис містив партійну символіку. Це викликало миттєву реакцію Норвезької спортивної федерації, яка зажадала негайного видалення публікації.

Причиною конфлікту став суворий статут Міжнародного олімпійського комітету та внутрішні правила щодо політичного нейтралітету. Керівник відділу комунікацій федерації Фінн Аагаард пояснив, що спорт має залишатися територією, вільною від ідеологій. Використання образу олімпійця поруч із логотипом політичної сили під час Ігор розцінюється як спроба маніпуляції та порушення автономії спорту. Лейбористи оперативно виконали вимогу, заявивши, що видалили пост за домовленістю з NIF, хоча й продовжують палко вболівати за національну збірну.

Чи насправді спорт поза політикою?

Питання нейтралітету на Олімпіаді постало особливо гостро через випадок з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем. Його дискваліфікували за спробу виступити в шоломі з портретами загиблих на війні українських атлетів. МОК аргументує такі заборони страхом, що державні структури можуть тиснути на спортсменів, перетворюючи їх на інструменти пропаганди. Проте критики, зокрема спортивний коментатор NRK Ян Петтер Сальтведт, вважають таку позицію лицемірною. На його думку, заборона на прояв солідарності з жертвами війни та вимога видалити просте вітання від прем'єра – це «перебір», який лише підкреслює неспроможність МОК провести чітку межу між політикою та людськими емоціями.

