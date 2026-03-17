Трансферний рекордсмен «Ліверпуля» відновив тренування

Коштовний форвард почав займатися біговою роботою

Нападник англійського «Ліверпуля» Александер Ісак відновив заняття на тренувальній базі мерсисайдців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Швед потрапив у фотозвіт пресслужби «червоних» із тренування у вівторок. Він займався окремо від основної команди. Натомість форвард намотував кола біля поля.

Ісак потрапив у лазарет «Ліверпуля» в другій половині грудня. Він зламав ногу в поєдинку проти лондонського «Тоттнема» (2:1). За кілька днів після травми малогомілкової кістки скандинаву зробили операцію.

У нинішньому сезоні Ісак зіграв 16 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав три голи та один асист. Торік він шведський нападник уклав контракт із мерсисайдцями до кінця кампанії 2030/31.

«Ліверпуль» у сезоні 2025/26

Змагальний рік підопічні Арне Слота розпочали з поразки в поєдинку за Суперкубок Англії. «Червоні» поступилися лондонському «Крістал Пелас» у серії пенальті.

Від столичних «орлів» у жовтні «Ліверпуль» вилетів у Кубку ліги. Натомість в Кубку Англії команда Слота вийшла в чвертьфінал. Там 4 квітня мерсисайдці зустрінуться з «Манчестер Сіті».

У чемпіонаті Англії «Ліверпуль» іде п'ятим за вісім турів до кінця сезону. Від чільної четвірки «червоні» відстають усього на два пункти. Також хлопці Слота продовжують виступи в Лізі чемпіонів – у першому поєдинку 1/8 фіналу «Ліверпуль» мінімально поступився стамбульському «Галатасараю».

Трансферні рекорди «Ліверпуля»

Минулого літа «червоні» оформили три найдорожчі трансфери в історії. За нападника Юго Екітіке заплатили 95 млн євро, а за хавбека Флоріана Вірца віддали 125 млн.

Рекордсменом клубу став якраз Ісак. Трансферна сага навколо шведа тривала кілька місяців. Англійському «Ньюкаслу» мерсисайдцям довелося виплатити 145 млн євро.

До слова, керманич «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола піднявся у трійку найкращих за кількістю призів тренера місяця в АПЛ. Його вдванадцяте в кар'єрі визнали найкращим. Наступний орієнтир іспанця – французький фахівець Арсен Венгер (15 нагород).

Нагадаємо, нещодавно лондонський «Тоттнем» встановив клубний антирекорд. Поразка від мадридського «Атлетіко» стала для лондонців шостою поспіль в усіх турнірах. Таке зі «шпорами» сталося вперше в історії.