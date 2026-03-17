Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Трансферний рекордсмен «Ліверпуля» відновив тренування

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Трансферний рекордсмен «Ліверпуля» відновив тренування
Александер Ісак перейшов на новий етап реабілітації
фото: ФК «Ліверпуль»

Коштовний форвард почав займатися біговою роботою

Нападник англійського «Ліверпуля» Александер Ісак відновив заняття на тренувальній базі мерсисайдців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Швед потрапив у фотозвіт пресслужби «червоних» із тренування у вівторок. Він займався окремо від основної команди. Натомість форвард намотував кола біля поля.

Ісак потрапив у лазарет «Ліверпуля» в другій половині грудня. Він зламав ногу в поєдинку проти лондонського «Тоттнема» (2:1). За кілька днів після травми малогомілкової кістки скандинаву зробили операцію.

У нинішньому сезоні Ісак зіграв 16 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав три голи та один асист. Торік він шведський нападник уклав контракт із мерсисайдцями до кінця кампанії 2030/31.

«Ліверпуль» у сезоні 2025/26

Змагальний рік підопічні Арне Слота розпочали з поразки в поєдинку за Суперкубок Англії. «Червоні» поступилися лондонському «Крістал Пелас» у серії пенальті.

Від столичних «орлів» у жовтні «Ліверпуль» вилетів у Кубку ліги. Натомість в Кубку Англії команда Слота вийшла в чвертьфінал. Там 4 квітня мерсисайдці зустрінуться з «Манчестер Сіті».

У чемпіонаті Англії «Ліверпуль» іде п'ятим за вісім турів до кінця сезону. Від чільної четвірки «червоні» відстають усього на два пункти. Також хлопці Слота продовжують виступи в Лізі чемпіонів – у першому поєдинку 1/8 фіналу «Ліверпуль» мінімально поступився стамбульському «Галатасараю».

Трансферні рекорди «Ліверпуля»

Минулого літа «червоні» оформили три найдорожчі трансфери в історії. За нападника Юго Екітіке заплатили 95 млн євро, а за хавбека Флоріана Вірца віддали 125 млн.

Рекордсменом клубу став якраз Ісак. Трансферна сага навколо шведа тривала кілька місяців. Англійському «Ньюкаслу» мерсисайдцям довелося виплатити 145 млн євро.

До слова, керманич «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола піднявся у трійку найкращих за кількістю призів тренера місяця в АПЛ. Його вдванадцяте в кар'єрі визнали найкращим. Наступний орієнтир іспанця – французький фахівець Арсен Венгер (15 нагород).

Нагадаємо, нещодавно лондонський «Тоттнем» встановив клубний антирекорд. Поразка від мадридського «Атлетіко» стала для лондонців шостою поспіль в усіх турнірах. Таке зі «шпорами» сталося вперше в історії.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Ліверпуль Александр Ісак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Трансферний рекордсмен «Ліверпуля» відновив тренування
Трансферний рекордсмен «Ліверпуля» відновив тренування
Україна перемогла Азербайджан у заключному матчі першого раунду відбору на Євробаскет
Україна перемогла Азербайджан у заключному матчі першого раунду відбору на Євробаскет
Фіналіст Чемпіонату світу 2014 завершив кар'єру
Фіналіст Чемпіонату світу 2014 завершив кар'єру
Арбітри матчу «Полісся» – «Динамо» пройшли поліграф: журналіст розкрив результат
Арбітри матчу «Полісся» – «Динамо» пройшли поліграф: журналіст розкрив результат
Перспективний фігурист відмовився змагатися за Росію
Перспективний фігурист відмовився змагатися за Росію
Чемпіонат світу: ФІФА прокоментувала можливе перенесення матчів збірної Ірану із США
Чемпіонат світу: ФІФА прокоментувала можливе перенесення матчів збірної Ірану із США

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua