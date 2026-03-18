Майстер-клас від «Спортінга». Результати матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за 17 березня

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
«Спортінг» поклав край мрії норвезького «Буде/Глімта»
фото: Reuters

Визначилися перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів 

Відбулися перші матчі-відповіді 1/8 фіналу головного клубного турніру Європи – Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

«Спортінг» – «Буде/Глімт» 

Відкривав ігровий день поєдинок «Спортінга» та «Буде/Глімт». Португальському колективу потрібно було відіграти одразу три м'ячі після традиційно вдалого для норвезької команди виступу на домашньому полі, що на папері здавалося досить складним завданням. 

З перших хвилин господарі активно пішли вперед і почали створювати моменти. Ще на старті поєдинку Трінкау та Луїс Суарес мали хороші нагоди, але гостей рятував голкіпер Нікіта Хайкін. Перший великий результат тиск від «Спортінга» дав на 34-й, коли після подачі з кутового Гонсалу Інасіу виграв боротьбу в повітрі та відкрив рахунок. «Буде-Глімт» почав відповідати своїми агресивними діями і навіть міг забивати: наприкінці першого тайму Одін Бйортуфт влучив у поперечину після стандарту.

Проте після перерви ініціатива повністю перейшла до лісабонців. На 61-й хвилині Педру Гонсалвеш подвоїв перевагу, замкнувши передачу у порожні ворота. А ближче до кінця основного часу арбітр після перегляду VAR призначив пенальті, який на 78-й хвилині впевнено реалізував Луїс Суарес, зробивши рахунок 3:0 і зрівнявши ситуацію за сумою двох матчів. Через це командам довелося грати овертайми. 

У додатковий час «Спортінг» вже не зупинявся. На 92-й хвилині Максиміліано Араухо забив четвертий м’яч після передачі Трінкау, фактично деморалізувавши суперника. А вже під завісу поєдинку, на 120+1-й хвилині, болючу для норвежців крапку поставив Рафаел Нел, який точно пробив під поперечину після пасу Даніела Браганси.

У підсумку матч завершився з рахунком 5:0, що дозволило португальській команди зробити 5:3 на свою користь за сумою двох зустрічей. Завдяки одному із найяскравіших камбеків сезону клуб вперше у своїй історії пробився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з переможцем поєдинку, про який буде згадано нижче. 

«Арсенал» – «Баєр»

Саме на переможця протистояння між «Арсеналом» і «Баєром» вийшов головний тріумфатор дня, португальський «Спортінг». Після першого матчу рахунок був нічийним, тож саме зустріч у Лондоні була вирішальною. 

З перших хвилин лондонці нав’язали супернику свій футбол і почали методично створювати моменти. На старті зустрічі Леандро Троссард та Бен Вайт були близькі до гола, але воротар гостей Яніс Блазвіх демонстрував чудову реакцію і раз за разом виручав свою команду. До середини першого тайму «Арсенал» мав суттєву перевагу за ударами, однак рахунок залишався нульовим. Переломний момент настав на 36-й хвилині. Еберечі Езе отримав м’яч за межами штрафного майданчика, розвернувся і завдав потужний удар у ліву «дев’ятку» – голкіпер був просто безсилий. 

Після перерви «Баєр» спробував діяти активніше, але по-справжньому загострити гру біля воріт Давіда Раї німцям не вдавалося. Натомість «Арсенал» виглядав значно гострішим в атаці, що перетворилося у другий гол: на 63-й хвилині Деклан Райс підхопив м’яч поблизу штрафного майданчика і точним ударом у нижній кут подвоїв перевагу. Більше того, у середині другого тайму господарі могли довести рахунок до розгромного, коли Кай Гаверц відправив м’яч у сітку, однак після свистка арбітра Данні Маккелі взяття воріт було скасоване через гру рукою.

У заключні хвилини «Баєр» спробував врятувати матч, і найкращий шанс мав Ібрагім Маза, який потужно пробив під поперечину, але Давід Рая виконав ефектний сейв і зберіг свої ворота «сухими». У підсумку Арсенал здобув впевнену перемогу 2:0 і виграв протистояння із загальним рахунком 3:1. Команда Мікеля Артети продемонструвала добре організовану гру й тепер у чвертьфіналі зустрінеться зі «Спортінгом».

ПСЖ – «Челсі»

Як повідомлялося в огляді цього матчу, ПСЖ уже в дебюті матчу забезпечив собі комфортну перевагу: Кварацхелія відкрив рахунок на шостій хвилині, а Барколя швидко подвоїв його, після чого парижани повністю контролювали гру. У другому таймі Маюлу довів рахунок до 3:0, остаточно знявши питання про переможця.

У підсумку французький клуб упевнено переміг і виграв протистояння із загальним рахунком 8:2, тоді як Ілля Забарний увесь матч провів у запасі.

«Манчестер Сіті» – «Реал»

В головній дуелі 1/8 фіналу між двома грандами, «Манчестер Сіті» та «Реалом», іспанський колектив мав перевагу в три голи, і «містянам» треба було створити диво перед своїми вболівальниками.  

Початок гри був дуже насиченим. На 3-й хвилині Раян Шеркі влучив у стійку, а у відповідь Вінісіус Жуніор також перевірив каркас воріт. Перший важливий момент стався на 20-й хвилині: після перегляду VAR арбітр Клеман Тюрпен призначив пенальті у ворота «Сіті» та вилучив Бернарду Сілву, лишивши англійців вдесятьох. Виконувати удар «з точки» пішов Вінісіус Жуніор, який на 22-й хвилині впевнено реалізував одинадцятиметровий і вивів «Реал». Але «Манчестер Сіті» не здався, і, попри чисельну меншість, команда Пепа Гвардіоли змогла відігратися завдяки тому, що на 41-й хвилині Ерлінг Голанд опинився у потрібному місці і відправив м’яч у сітку.

У другому таймі гра залишалася напруженою, але з великою кількістю спірних моментів. Обидві команди забивали, однак голи скасовувалися через офсайди. Зокрема, не зарахували одразу три м’ячі – від Жеремі Доку, Раяна Аїт-Нурі та Федеріко Вальверде. Розв’язка другого матчу настала вже у компенсований час. На 90+1-й хвилині Вінісіус Жуніор зіграв на добиванні після передачі партнера і вивів мадридців уперед. За мить бразилець забив ще раз, але цей гол було скасовано через офсайд після перегляду VAR.

У підсумку «Реал» здобув перемогу 1:2, а за сумою двох матчів з загальним рахунком 1:5 впевнено виграв протистояння. Тепер «вершкові» зіграють або з «Баварією», або з «Аталантою». 

Заключні поєдинки 1/8 фіналу пройдуть 18 березня, де визначаться ще чотири чвертьфіналісти головного клубного турніру Європи. 

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Другі матчі (17 березня)

«Спортінг» – «Буде/Глімт» 5:0 (за сумою матчів 5:3)

  • Голи: Інасіо (34), Гонсалвеш (61), Суарес (78), Араухо (92), Нел (120+1)

«Арсенал» – «Баєр» 2:0 (за сумою матчів 3:1)

  • Голи: Езе (36), Райс (63)

ПСЖ – «Челсі» 0:3 (за сумою матчів 2:8)

  • Голи: Кварацхелія (6), Барколя (14), Маюлу (62)

«Манчестер Сіті» – «Реал» 1:2 (за сумою матчів 1:5)

  • Голи: Голанд (41) – Вінісіус (22, 90+3)

Нагадаємо, що половина команд з тих, що зіграють у Лізі чемпіонів 18 березня, уже втратила реальні шанси на вихід далі, тоді як інша продовжує боротьбу за чвертьфінал. 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Реал (Мадрид) ФК Манчестер Сіті ФК «Спортінґ» (Лісабон) ФК «Байєр» (Леверкузен) ФК Арсенал (Лондон) ФК Парі Сен-Жермен ФК Челсі

