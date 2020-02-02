У НХЛ вперше за сім років побилися воротарі. Відео масової бійки у Калґарі



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Майк Сміт переміг Кема Тальбо у бійці воротарів Скрін-шот

Кем Тальбо отримав штрафу більше, ніж здійснив сейвів

У черговому матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги «Едмонтон Ойлерз» переміг на виїзді «Калґарі Флеймз» із рахунком 8:3.

Кінцівка другого періоду запам’яталася двома бійками, в одній з яких взяли участь голкіпери команд. Все почалося з того, що форвард «нафтовиків» Сем Ґаньє намагався добити шайбу у ворота в той момент, коли вона вже була зафіксована голкіпером «вогників» Кемом Тальбо. Канадському голкіперу не сподобалися дії Ґаньє, і він вирішив сам розібратися з кривдником.

Суддям вдалося погасити цей конфлікт, але в цей момент розгорілися пристрасті вже між іншими хокеїстами. Спочатку в бійці зійшлися форвард «Калґарі» Меттью Ткачук і оборонець «Ойлерз» Етан Бір, а потім побилися і безпосередньо голкіпери. Тальбо з'ясовував стосунки з воротарем «Едмонтона» Майком Смітом. То була перша воротарська бійка в НХЛ з 2013 року.

Обидва голкіпери отримали вилучення до кінця матчу, при цьому голкіпер «Калґарі» був покараний п'ятьма різними штрафами. Тальбо отримав два малих штрафи за грубість, ще один малий штраф за те, що покинув воротарську зону, великий штраф за бійку і дисциплінарний штраф до кінця матчу (21 хвилина сумарно). Натомість Сміт отримав дві хвилини за те, що покинув воротарську зону, п'ять хвилин за бійку і дисциплінарний штраф до кінця матчу (17 хвилин штрафного часу сумарно).

Клубний оглядач «Калґарі Флеймз» Райан Пайк у себе в Twitter прокоментував вилучення Тальбо з гумором: «Можливо, це перший випадок в історії НХЛ, коли голкіпер завершив матч, набравши більше штрафного часу, ніж зробив сейвів. У Тальбо 21 хвилина штрафного часу і 19 відбитих кидків».

Зауважимо, що це вже третя зустріч «Калґарі» та «Едмонтона» в сезоні. Перша завершилася без пригод. «Вогники» розгромили «нафтовиків» у гостях 5:1 і на двох команди заробили лише три малих штрафи. Справжня спека пішла з другої зустрічі, котра відбулася в Калґарі. Хокеїст з українським корінням Меттью Ткачук провів два дуже спірних силових прийоми проти «нафтовика» Зака Кессіана, після чого той буквально побив Ткачука на очах уболівальників «Калґарі».

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