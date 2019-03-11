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    Еліна Світоліна перемогла кривдницю Ястремської в 1/8 Індіан-Веллса

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    Еліна Світоліна не мала проблем з виходом до чвертьфіналу - Еліна Світоліна перемогла кривдницю Ястремської в 1/8 Індіан-Веллса
    Еліна Світоліна не мала проблем з виходом до чвертьфіналу
    Великий теніс України

    Найкраща українська тенісистка має поліпшити свій рейтинг

    Шоста ракетка світу Елена Світоліна з України пробилася до чвертьфіналу турніру з серії Premier Mandatory в американському Індіан-Веллсі (покриття - хард, призовий фонд - $9 035 428).

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    В 1/8 фіналу одеситка впевнено здолала 53-тю тенісистку планети Дарію Гаврилову з Австралії - 7:5, 6:4.

    Матч тривав годину і 45 хвилин. У цій грі суперниці частіше брали подачі одна одної, ніж захищали свої. Світоліна, зробивши вісім брейків проти шести, на один більше в кожному з сетів, й перемогла.

    У чвертьфіналі Світоліна зіграє з переможницею пари Дженніфер Брейді (США, WTA №83) - Ешлі Барті (Австралія, WTA №12).

    Оскільки торік Еліна зупинилася в другому колі Індіан-Веллса, зараз вона поліпшує свій рейтинг. Проте наразі тих очків, які дозволять піднятися вище, українка ще не заробила.

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