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    Українка Козлова завершила найкращий у кар'єрі турнір в Індіан-Веллсі

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    Включно з кваліфікацією Катерина Козлова виграла в Індіан-Веллсі чотири матчі - Українка Козлова завершила найкращий у кар'єрі турнір в Індіан-Веллсі
    Включно з кваліфікацією Катерина Козлова виграла в Індіан-Веллсі чотири матчі
    Великий теніс України

    Катерина програла другій ракетці світу

    В рекордному для себе третьому колі турніру найвищої категорії в Індіан-Веллс Катерина Козлова зустрілася з найкращою тенісисткою минулого року Сімоною Халеп з Румунії.

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    Наша співвітчизниця змогла фактично на одному рівні провести перший сет, доля якого вирішилася на тай-брейку, та й у другому вела боротьбу до останнього. В підсумку Козлова поступилася – 6:7(3), 5:7.

    Наступної доби в 1/8 фіналу Індіан-Веллса зіграє ще дві українки. О третій ночі за київським часом Еліна Світоліна зійдеться з австралійкою Дарією Гавриловою, котра в першому колі перемогла ще одну нашу тенісистку Даяну Ястремську. а о 21:00 Леся Цуренко зіграє з дев'ятою ракеткою світу Аріною Соболенко з Білорусі.

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