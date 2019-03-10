Українка Козлова завершила найкращий у кар'єрі турнір в Індіан-Веллсі



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Включно з кваліфікацією Катерина Козлова виграла в Індіан-Веллсі чотири матчі Великий теніс України

Катерина програла другій ракетці світу

В рекордному для себе третьому колі турніру найвищої категорії в Індіан-Веллс Катерина Козлова зустрілася з найкращою тенісисткою минулого року Сімоною Халеп з Румунії.

Наша співвітчизниця змогла фактично на одному рівні провести перший сет, доля якого вирішилася на тай-брейку, та й у другому вела боротьбу до останнього. В підсумку Козлова поступилася – 6:7(3), 5:7.

Наступної доби в 1/8 фіналу Індіан-Веллса зіграє ще дві українки. О третій ночі за київським часом Еліна Світоліна зійдеться з австралійкою Дарією Гавриловою, котра в першому колі перемогла ще одну нашу тенісистку Даяну Ястремську. а о 21:00 Леся Цуренко зіграє з дев'ятою ракеткою світу Аріною Соболенко з Білорусі.