  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Еліна Світоліна програла матч-триллер юній канадійці у півфіналі Індіан-Веллсу

    • Розсилка
    На цьому турнірі в Еліни Світоліної не було легких матчів - Еліна Світоліна програла матч-триллер юній канадійці у півфіналі Індіан-Веллсу
    На цьому турнірі в Еліни Світоліної не було легких матчів
    Великий теніс України

    Українка провела четвертий трисетовий матч на турнірі

    Українка Еліна Світоліна, котра посідає в поточному світовому рейтингу шосте місце, не змогла вийти до фіналу турніру з серії Premier Mandatory в американському Індіан-Веллсі (покриття - хард, призовий фонд - $9 035 428).

    Читайте також

    У півфінальному поєдинку Еліна поступилася обдарованій 18-річній представниці Канади Б'янці Андреєску (WTA №60) - 3:6, 6:2, 4:6.

    Для Світоліної це п'ятий матч на турнірі і лише один вона виграла в двох сетах. Інші розтяглися на максимальних три партії. Нинішнє протистояння тривало дві години і 15 хвилин. На його старті Еліна повела 3:0 і, здавалося б, позначила свою перевагу. Однак потім було сім поспіль програних геймів. А це - 3:6 у першому сеті і 0:1 у другому. Лише після того Світоліна змогла зібратися і переламати хід гри на свою користь. Вона впевнено виграла другий сет.

    Третя партія знову розпочалася невдало - з результату 0:2. Відігралася українка на рахунку 3:3, потім знову програла два гейми. Один матч-бол на свой подачі у дев'ятому геймі Еліна відіграла, але після того уже на своїй подачі Б'янка з третього матч-болу таки виграла гру.

    У фіналі Андреєску зіграє з переможницею пари Белінда Бенчіч (Швейцарія) - Анжелік Кербер (Німеччина), які вийдуть на корт через лічені хвилини.

    Додамо, що у понеділок, в оновленому рейтингу WTA Андреєску підійметься мінімум на 36 позицій і стане 24-ю. Світоліна завдяки першому в кар'єрі півфіналу Індіан-Веллсу теж зробить крок або два в гору. Якщо Кербер переможе у півфіналі - на п'яте місце, якщо програє - на четверте. 

     Читайте також: Світоліна: «Не очікувала, що буду грати три години. З усіх матчів з Барті цей був найважчим»
    Читайте також
    теніс Еліна Світоліна Анжелік Кербер Б'янка Андреєску
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ