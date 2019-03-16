Еліна Світоліна програла матч-триллер юній канадійці у півфіналі Індіан-Веллсу



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На цьому турнірі в Еліни Світоліної не було легких матчів Великий теніс України

Українка провела четвертий трисетовий матч на турнірі

Українка Еліна Світоліна, котра посідає в поточному світовому рейтингу шосте місце, не змогла вийти до фіналу турніру з серії Premier Mandatory в американському Індіан-Веллсі (покриття - хард, призовий фонд - $9 035 428).

У півфінальному поєдинку Еліна поступилася обдарованій 18-річній представниці Канади Б'янці Андреєску (WTA №60) - 3:6, 6:2, 4:6.

Для Світоліної це п'ятий матч на турнірі і лише один вона виграла в двох сетах. Інші розтяглися на максимальних три партії. Нинішнє протистояння тривало дві години і 15 хвилин. На його старті Еліна повела 3:0 і, здавалося б, позначила свою перевагу. Однак потім було сім поспіль програних геймів. А це - 3:6 у першому сеті і 0:1 у другому. Лише після того Світоліна змогла зібратися і переламати хід гри на свою користь. Вона впевнено виграла другий сет.

Третя партія знову розпочалася невдало - з результату 0:2. Відігралася українка на рахунку 3:3, потім знову програла два гейми. Один матч-бол на свой подачі у дев'ятому геймі Еліна відіграла, але після того уже на своїй подачі Б'янка з третього матч-болу таки виграла гру.

У фіналі Андреєску зіграє з переможницею пари Белінда Бенчіч (Швейцарія) - Анжелік Кербер (Німеччина), які вийдуть на корт через лічені хвилини.

Додамо, що у понеділок, в оновленому рейтингу WTA Андреєску підійметься мінімум на 36 позицій і стане 24-ю. Світоліна завдяки першому в кар'єрі півфіналу Індіан-Веллсу теж зробить крок або два в гору. Якщо Кербер переможе у півфіналі - на п'яте місце, якщо програє - на четверте.