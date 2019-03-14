Світоліна: Я додала в фізиці і витримала два важких матчі



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Українка поділилася емоціями після чергового напруженого матчу в Індіан-Веллсі

Українка Еліна Світоліна прокоментувала перемогу над Маркетою Вондроушовою в чвертьфіналі турніру в американському Індіан-Веллсі (4:6, 6:4, 6:4).

«Найважливіше було боротися за кожен розіграш і тримати м'яч на корті. Я провела неідеальний матч, але боролася. У підсумку це дало мені можливість і принесло перемогу.

Вондроушова - складна суперниця, тому що у неї інше обертання. Отож потрібно дуже добре рухатися. І мені здається, що умови тут допомагають її грі, м'яч відскакує дуже високо.

На початку матчу я відчувала себе не дуже добре, тому мені довелося фізично вичавлювати з себе все. Я просто намагалася залишити всі сили на корті, бо знала, що завтра буде вихідний. У мене є час на відновлення, і це важливо. Зараз я втомилася, але це нормально. Я додала в фізиці і витримала два важких матчі».

У півфіналі Світоліна зіграє з 18-річною канадійкою Б'янкою Андреєску (WTA №60).



«Вона добре грає. Як на мене, добре рухається, і мені потрібно бути готовою. Ми бачили не дуже багато її матчів, тому що їй всього 18 років. Відразу згадуєш, як сама грала проти топ-гравців в 18 років».