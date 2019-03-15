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    Світоліна зіграє на престижному турнірі в Штутгарті

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    Світоліна зіграє на престижному турнірі в Штутгарті
    Getty Images

    Інша українська тенісистка, Цуренко, - поки під питанням

    Перша ракетка України Еліна Світоліна візьме участь в ґрунтовому турнірі серії Прем'єр у Штутгарті.

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    Окрім неї, на цьому турнірі може зіграти ще одна українка - Леся Цуренко, яка на даний момент знаходиться в альтернативному списку учасниць під другим номером.

    На змаганні в Штутгарті також заявилися кілька представниць топ-10 світового рейтингу: Наомі Осака, Сімона Халеп, Петра Квітова, Слоан Стівенс, Анжелік Кербер, Кароліна Плішкова і Кікі Бертенс.

    Турнір в Штутгарті пройде з 20 по 28 квітня. Призовий фонд складе 820,977 доларів.

    Нагадаємо, що Еліна Світоліна сьогодні вночі зіграє в 1/2 фіналу турніру в Індіан-Веллсі. Суперницею першої ракетки України стане представниця Канади Б'янка Андреєску.

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