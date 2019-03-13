Світоліна: «Не очікувала, що буду грати три години. З усіх матчів з Барті цей був найважчим»



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Українка прокоментувала рекорд за тривалістю гри в нинішньому сезоні WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала важку перемогу в третьому раунді турніру WTA в Індіан-Веллсі над Ешлі Барті з Австралії (7:6(8), 5:7, 6:4).

«Це був дуже, дуже важкий матч. Вранці, коли я прокинулася, то не очікувала, що буду грати три години. Я боролася до самого останнього розіграшу», - наводить слова Світоліної Btu.org.ua.

Українка похвалила свою опонентку, яка, за словами Світоліної, стала грати сильніше, ніж в попередніх поєдинках.



«Я дуже задоволена, що не здавалася і боролася до кінця. З усіх минулих матчів з Барті цей був найважчим, за останній рік вона значно підтягнула свою гру, у неї відмінний теніс. Впевнена, в майбутньому ми ще багато разів будемо зустрічатися», - сказала Еліна.



Тенісистки перебували на корті 3 години і 14 хвилин, що стало рекордом за тривалістю гри в нинішньому сезоні WTA.

В чвертьфіналі турніру суперницею Еліни стане чеська тенісистка Маркета Вондрушова, яка знаходиться на 61 місці рейтингу WTA.