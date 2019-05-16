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    Еліна Світоліна вітає зі святом: «Вдягни вишиванку – підтримай Україну» (фото)

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    Еліна Світоліна зараз переживає не найліпший зі спортивної точки зору період - Еліна Світоліна вітає зі святом: «Вдягни вишиванку – підтримай Україну» (фото)
    Еліна Світоліна зараз переживає не найліпший зі спортивної точки зору період
    Великий теніс України

    Наша тенісистка розмістила світлину в національному одязі

    Сьогодні, 16 травня, Україна святкує День вишиванки.

    З цієї нагоди усі свідомі українці виставляють у соцмережах світлини у святкових вишитих сорочках. Не залишилася осторонь і прима українського тенісу Еліна Світоліна.

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    «Сьогодні вся країна святкує День вишиванки – день українського оберега! Вдягни вишиванку – підтримай Україну!», - написала Еліна на своїх сторінках у соцмережах.

    svitolina_vyshyvanka

    У вишиванці Еліну Світоліну, здається, ще не бачили

    Нагадаємо, що з тенісної точки зору Світоліна зараз переживає не найкращий період. Вона невдало - з поразок у стартових матчах на турнірах у Мадриді і Римі - розпочала ґрунтову частину сезону, через що вперше з 2017 року випаде з топ-8 рейтингу.

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