Еліна Світоліна вітає зі святом: «Вдягни вишиванку – підтримай Україну» (фото)
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Еліна Світоліна зараз переживає не найліпший зі спортивної точки зору період
Великий теніс України
Наша тенісистка розмістила світлину в національному одязі
Сьогодні, 16 травня, Україна святкує День вишиванки.
З цієї нагоди усі свідомі українці виставляють у соцмережах світлини у святкових вишитих сорочках. Не залишилася осторонь і прима українського тенісу Еліна Світоліна.
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«Сьогодні вся країна святкує День вишиванки – день українського оберега! Вдягни вишиванку – підтримай Україну!», - написала Еліна на своїх сторінках у соцмережах.
У вишиванці Еліну Світоліну, здається, ще не бачили
Нагадаємо, що з тенісної точки зору Світоліна зараз переживає не найкращий період. Вона невдало - з поразок у стартових матчах на турнірах у Мадриді і Римі - розпочала ґрунтову частину сезону, через що вперше з 2017 року випаде з топ-8 рейтингу.