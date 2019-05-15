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    Після поразки в Римі Світоліна суттєво здасть у рейтингу WTA

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    Тепер Еліні світоліній доведеться повертати ті позиції, на яких вона була - Після поразки в Римі Світоліна суттєво здасть у рейтингу WTA
    Тепер Еліні світоліній доведеться повертати ті позиції, на яких вона була
    Великий теніс України

    Українка знаходиться на межі вильоту з першої десятки

    Поразка від білоруски Вікторії Азаренко в другому колі турніру із серії Premier 5 в італійській столиці Римі (покриття - ґрунт, призовий фонд - $3 452 538) обійдеться українці Еліні Світоліній надто дорого. Річ у тім, що до того наша тенісистка вигравала римські змагання двічі поспіль й відповідно не змогла захистити великої кількості рейтингових очок.

    Як наслідок, з понеділка в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації Еліна опуститься з шостого місця на дев'яте. Українку обійдуть чешка Кароліна Плішкова, американка Слоан Стівенс і австралійка Ешлі Барті.

    Зауважимо, що Леся Цуренко, яка поступилася в Римі у першому колі, позицій у рейтингу не втратить і залишиться 26-ю. Даяна Ястремська, яка теж програла на старті, наразі залишається 41-ю, але її теоретично ще може обійти не одна тенісистка.

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