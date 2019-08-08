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    Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал Rogers Cup

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    Еліна Світоліна здолала незручну Бенчіч - Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал Rogers Cup
    Еліна Світоліна здолала незручну Бенчіч
    BNP Paribas Open

    в 1/8 фіналу українка здолала незручну швейцарку

    Сьома ракетка світу Еліна Світоліна з України вийшла у чвертьфінал турніру із серії Premier 5 у канадському Торонто (покриття – хард, призовий фонд - $2 830 000).

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    У поєдинку 1/8 фіналу одеситка перемогла 12-ту тенісистку світу Белінду Бенчіч - 6:2, 6:4.

    Перемогу Еліна оформила трохи більше, ніж за годину, з п'ятого матч-болу. У зв'язку з паузами, пов'язаними з дощем і медичною перервю, яку просила швейцарка, гра розтягнулася, звісно, трохи надовше. Цікаво, що Бенчіч вважалася для Світоліної незручною суперницею. Обидві попередніх зустрічі Белінді (в 1/8-й Чарльстона-2014 і півфіналі Дубаїв-2019) українка програла.

    Тепер у чвертьфіналі Світоліна зіграє з 29-ю ракеткою світу Софією Кенін зі США, котра сьогодні перемогла іншу українку Даяну Ястремську. Єдиний раз майбутні суперниці зустрічалися між собою в першому колі цьогорічного турніру в Індіан-Веллсі. Тоді у трьох сетах перемогла Світоліна.

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