Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал Rogers Cup



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Еліна Світоліна здолала незручну Бенчіч BNP Paribas Open

в 1/8 фіналу українка здолала незручну швейцарку

Сьома ракетка світу Еліна Світоліна з України вийшла у чвертьфінал турніру із серії Premier 5 у канадському Торонто (покриття – хард, призовий фонд - $2 830 000).

У поєдинку 1/8 фіналу одеситка перемогла 12-ту тенісистку світу Белінду Бенчіч - 6:2, 6:4.



Перемогу Еліна оформила трохи більше, ніж за годину, з п'ятого матч-болу. У зв'язку з паузами, пов'язаними з дощем і медичною перервю, яку просила швейцарка, гра розтягнулася, звісно, трохи надовше. Цікаво, що Бенчіч вважалася для Світоліної незручною суперницею. Обидві попередніх зустрічі Белінді (в 1/8-й Чарльстона-2014 і півфіналі Дубаїв-2019) українка програла.



Тепер у чвертьфіналі Світоліна зіграє з 29-ю ракеткою світу Софією Кенін зі США, котра сьогодні перемогла іншу українку Даяну Ястремську. Єдиний раз майбутні суперниці зустрічалися між собою в першому колі цьогорічного турніру в Індіан-Веллсі. Тоді у трьох сетах перемогла Світоліна.