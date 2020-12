Ентоні Джошуа жорстоко нокаутував Пулєва в бою на «Вемблі» (відео)

Британець Ентоні Джошуа (24-1, 22 KO) захистив свої чотири пояси чемпіона світу (WBA Super, IBF, WBO і другорядний IBO). На рингу лондонського «Вемблі» він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва (28-2, 14 КО), котрий досі програвав лише раз – українцеві Володимиру Кличку в 2014-му.

Бій розпочався аж надто спокійно. Джошуа перевіряв суперника нечисленними джебами, а Пулєв відразу продемонстрував намір діяти другим номером. Зате третя трихвилинка стала для болгарина справжнім жахом. Джошуа відправив суперника в нокдаун відразу двічі. До гонгу Пулєв дотягнув якимось дивом.

Why is Pulev running away? He's had a change of mind midway through the fight? #JoshuaPulev pic.twitter.com/WbaNnx9OJz