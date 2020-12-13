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    Ентоні Джошуа жорстоко нокаутував Пулєва в бою на «Вемблі» (відео)

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    Кубрат Пулєв не знав, куди йому від довгих ручиськ Ентоні Джошуа діватися - Ентоні Джошуа жорстоко нокаутував Пулєва в бою на «Вемблі» (відео)
    Кубрат Пулєв не знав, куди йому від довгих ручиськ Ентоні Джошуа діватися
    Світлина - ESPN Ringside

    Болгарин зазнав другої поразки в кар'єрі і вперше програв нокаутом

    Британець Ентоні Джошуа (24-1, 22 KO) захистив свої чотири пояси чемпіона світу (WBA Super, IBF, WBO і другорядний IBO). На рингу лондонського «Вемблі» він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва (28-2, 14 КО), котрий досі програвав лише раз – українцеві Володимиру Кличку в 2014-му.

    Бій розпочався аж надто спокійно. Джошуа перевіряв суперника нечисленними джебами, а Пулєв відразу продемонстрував намір діяти другим номером. Зате третя трихвилинка стала для болгарина справжнім жахом. Джошуа відправив суперника в нокдаун відразу двічі. До гонгу Пулєв дотягнув якимось дивом.

    Нокаут виглядав справою часу. Після шаленого третього раунду Ентоні трохи збавив оберти в четвертому, але в п’ятому знову накинувся на опонента з градом ударних серій. Кубрат демонстрував дива стійкості. Врешті, розуміючи, що суперник вже ні на що не здатен, Джошуа з шостого раунду почав боксувати без надзвичайної агресії, в своє задоволення.  

    Як наслідок, Ентоні настільки заспокоївся, що у восьмому раунді Кубрат зумів ожити. І навіть провів кілька потенційно небезпечних атак. Цей раунд судді цілком могли записати на користь болгарина. Така зміна настроїв добряче завела Джошуа і у дев'ятому раунді він вирішив більше з суперником не панькатися - брутальний нокаут.

    Додамо, що це перша поразка нокаутом у кар’єрі Пулєва.

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    Теги: бокс Ентоні Джошуа Кубрат Пулєв
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