Олійникова та Калініна організували український фінал в Антальї

Переможницею «челленджера» в Туреччині гарантовано буде українка

Вітчизняні тенісистки Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна пробилися у фінал турніру серії WTA 125. Про це повідомляє «Главком».

У рамках 1/2 фіналу Калініна розібралася з полькою Катаржиною Кавою. Матч тривав півтори години. Українка взяла гору в двох сетах (7:5, 6:2), у першому з яких суперниці оформили 11 брейків на двох.

Натомість Олійникова переграла японську тенісистку Учідзіму Моюку. Поєдинок теж тривав дві партії. В обох сетах українка зуміла оформити на один брейк більше за опонентку.

Фінальний матч відбудеться у неділю, 8 березня. Калініна вдруге поспіль змагатиметься за трофей. Минулого тижня вона програла вирішальний поєдинок Учідзімі.

