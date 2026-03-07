Головна Спорт Новини
Олійникова та Калініна організували український фінал в Антальї

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Ангеліна Калініна вдруге поспіль дійшла до фіналу
фото: Reuters

Переможницею «челленджера» в Туреччині гарантовано буде українка

Вітчизняні тенісистки Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна пробилися у фінал турніру серії WTA 125. Про це повідомляє «Главком».

У рамках 1/2 фіналу Калініна розібралася з полькою Катаржиною Кавою. Матч тривав півтори години. Українка взяла гору в двох сетах (7:5, 6:2), у першому з яких суперниці оформили 11 брейків на двох.

Натомість Олійникова переграла японську тенісистку Учідзіму Моюку. Поєдинок теж тривав дві партії. В обох сетах українка зуміла оформити на один брейк більше за опонентку.

Фінальний матч відбудеться у неділю, 8 березня. Калініна вдруге поспіль змагатиметься за трофей. Минулого тижня вона програла вирішальний поєдинок Учідзімі.

Раніше російський тенісист Марк Кауфман отримав дискваліфікацію через порушення антикорупційних правил. Спершу він намагався оскаржити бан за приховування інформації. Однак, згодом перестав виходити на зв'язок із ревізорами та залишатиметься поза кортом.

Нагадаємо, американка Серена Вільямс отримала дозвіл на повернення до змагань. Вона відбула шість місяців у пулі тестування на допінг, тож тепер у будь-який момент може повернутися на корт. 44-річна легенда зачохлила ракетку ще в 2022 році після US Open.

Теги: теніс Ангеліна Калініна

