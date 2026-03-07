Українські фігуристи Підгайна та Коваль стали третіми на юніорському чемпіонаті світу

Тандем приніс першу за понад 10 років медаль у танцях на льоду для України на юніорських світових першостях

Ірина Підгайна та Артем Коваль завоювали бронзу юніорського чемпіонату світу з фігурного катання у танцях на льоду. Про це повідомляє «Главком».

Як складалися змагання для Підгайної та Коваля?

У ритм-танці Ірина Підгайна та Артем Коваль найвищу складність отримали за серію синхронних твізлів та обертальну підтримку – технічна панель оцінила ці елементи на максимальний четвертий рівень. Водночас мідлайн-доріжка кроків отримала перший рівень складності, а обидві секції паттерн-танцю – другий рівень. Окрім цього, судді позитивно оцінили якість виконання більшості елементів, що дозволило парі отримати додаткові надбавки до базової вартості. За компоненти Підгайна та Коваль набрали 29,8 бала і з загальною оцінкою в 65,45 бала йшли на третьому місці після першої частини змагань.

На довільний танець українці виходили вже з розумінням того, який бал їм треба було набрати, щоб обійти своїх конкурентів – це була оцінка у 95,14 бала. Розпочали вони виступ із обертальної підтримки, яку технічна панель оцінила на максимальний четвертий рівень. Також на найвищий рівень були зараховані підтримка по прямій та танцювальне обертання. Серія кроків в один слід отримала другий рівень в Ірини Підгайної та третій у Артема Коваля, а діагональна доріжка кроків отримала другий рівень у обох партнерів. У серії синхронних твізлів вони втратили рівень у Підгайної, але зберегли четвертий рівень у Коваля. За компоненти українці набрали 45,72 бала і з загальною оцінкою у 98,87 бала показали другий найкращий довільний танець серед усіх пар. Але у загальному протоколі вони лишилися на третьому місці, поступившись другому лише 56 сотими.

Також Україна була представлена ще одним тандемом – дебютантами світових першостей Тетяною Бєлодоновою та Іваном Качуром. У ритм-танці вони набрали 51,55 бала (12-те місце), а в довільному зуміли підтвердити свою позицію з результатом у 82,39 бала.

Що значить ця нагорода для України?

Це перша у кар'єрі медаль світової першості серед юніорів для Підгайної та Коваля, адже минулого року вони зупинилися за крок від п'єдесталу. Ця нагорода стала першою за 11 років медаллю для України саме в танцювальних тандемах – тоді її здобули Олександра Назарова та Максим Нікітін, які є тренерами Підгайної та Коваля.

Нагадаємо, що це друга медаль для України на юніорській світовій першості з фігурного катання. Першу з них вибороли представники спортивних пар Ханна Херрера та Іван Хобта, які також здобули бронзу.