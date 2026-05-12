«Епіцентр» оформив шалену перемогу над «Поліссям» у Прем'єр-лізі

Команди оформили п'ять голів на двох за тайм

Подоляни розгубили перевагу на два м'ячі, але таки створили сенсацію

Кам'янець-подільський «Епіцентр» переграв житомирське «Полісся» (3:2) у 28-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Підопічні Руслана Ротаня захопила ініціативу в дебюті. Однак, перший момент виник аж після екватору тайму. Та й той зусиллями зірки подолян Сіфуентеса, який пробив повз ворота.

«Полісся» відповіло цілою серією моментів. Кіпер «Епіцентра» Федотов упорався з двома ударами Гайдучика та спробою Федора, а Брагару після стандарту поцілив у поперечину. Перед перервою постріл Гайдучика з порожніх воріт виніс Кирюханцев.

А на старті другої половини команда Сергія Нагорняка приголомшила двома голами за п'ять хвилин. Спершу Сіфуентес змістився з лівого флангу в центр і розкішно поклав у дев'ятку. А потім Танчик замкнув простріл Климця у межах штрафного.

Житомиряни швидко відквитали один м'яч. Це Філіппов прострілив уздовж воріт, а оборонець Кош Монтанья зрізав у власні ворота. А за ті ж п'ять хвилин Назаренко прорвався в штрафний майданчик і відправив м'яч повз голкіпера – 2:2!

Далі поєдинок продовжився на зустрічних курсах. Справжня драма розгорнулася на фінальних хвилинах. Форвард «Полісся» Філіппов зіграв рукою у власному штрафному, а Сіфуентес упевнено реалізував одинадцятиметровий та знову вивів «Епіцентр» уперед.

Та в доданий час руку допомоги «поліським вовкам» вирішив протягнути арбітр. Олександр Афанасьєв призначив пенальті за гру рукою Григоращука, хоча м'яч відлетів йому в кінцівку від корпусу. Та справедливість взяла гору – Федотов парирував удар Сарапія з позначки та зберіг перевагу подолян.

З перемогою в активі «Епіцентр» збільшив відрив від небезпечної зони. Команда йде одинадцятою і набрала 30 очок. Тим часом «Полісся» опинилося під ризиком втратити друге місце (55 пунктів).

До слова, луганська «Зоря» відправила віцечемпіона України в Першу лігу. «Олександрія» зазнала фатальної поразки на власному полі. Головні події у протистоянні теж відбулися після перерви.

Нагадаємо, напередодні достроковий чемпіон і міцний середняк розділили призи туру Прем'єр-ліги. Нагороди найкращих гравця і тренера дісталися представникам київської «Оболоні» та донецького «Шахтаря». Лауреатами стали нападник «пивоварів» Лях і керманич «гірників» Арда Туран.