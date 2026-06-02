«Реал» близький до підписання віцечемпіона світу – інсайдер

Антон Федорців
Антон Федорців
Ібраїма Конате торік виграв титул АПЛ
фото: EFE
Королівський клуб підсилить проблемну лінію

Мадридський «Реал» узгодив деталі контракту з центрбеком збірної Франції Ібраїмою Конате. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Оборонець підпише договір на п'ять років. Зарплата француза складе орієнтовно 10 млн євро за сезон. «Вершковим» Конате дістанеться безкоштовно, бо 30 червня завершиться його контракт із англійським «Ліверпулем».

Трансфер центрбека, вочевидь, офіційно підтвердять після виборів президента клубу. Підписати Конате – ідея Флорентіно Переса. Найімовірніше, незабаром він продовжить своє перебування у президентському кріслі на новий період.

У нинішньому сезоні Конате провів 51 матч у всіх турнірах. До свого активу він записав два голи. Раніше оборонець захищав кольори німецького РБ «Лейпциг» і французького «Сошо».

До слова, раніше «Реал» заплатив відступні за нового тренера. Лісабонська «Бенфіка» отримала компенсацію за перехід Жозе Моурінью. «Вершкові» нібито розщедрилися на 3 млн євро.

Нагадаємо, культовий воротар Ікер Касільяс оцінив можливе повернення Моурінью в Королівський клуб. Експідопічний португальця не в захваті від потенційного призначення тренера в «Реал». Вони мали напружені взаємини під час першої каденції Моурінью в Мадриді. 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) ФК Ліверпуль Ібрагіма Конате

Одноклубник Михайлюка в НБА розповів, що його колишній тренер мав серйозну алкогольну залежність
Гравець збірної Швейцарії отримав відмову до в'їзду до США незадовго до початку Чемпіонату світу
Британська асоціація легкої атлетики отримала вирок через смерть паралімпійця
«Реал» близький до підписання віцечемпіона світу – інсайдер
Чемпіон Японії з боксу був знайдений мертвим у відділку поліції
Іспанський тенісист Ходар потрапив у скандал на «Ролан Гаррос»: чому критикують спортсмена
