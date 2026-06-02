«Реал» близький до підписання віцечемпіона світу – інсайдер

Королівський клуб підсилить проблемну лінію

Мадридський «Реал» узгодив деталі контракту з центрбеком збірної Франції Ібраїмою Конате. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Оборонець підпише договір на п'ять років. Зарплата француза складе орієнтовно 10 млн євро за сезон. «Вершковим» Конате дістанеться безкоштовно, бо 30 червня завершиться його контракт із англійським «Ліверпулем».

Трансфер центрбека, вочевидь, офіційно підтвердять після виборів президента клубу. Підписати Конате – ідея Флорентіно Переса. Найімовірніше, незабаром він продовжить своє перебування у президентському кріслі на новий період.

У нинішньому сезоні Конате провів 51 матч у всіх турнірах. До свого активу він записав два голи. Раніше оборонець захищав кольори німецького РБ «Лейпциг» і французького «Сошо».

До слова, раніше «Реал» заплатив відступні за нового тренера. Лісабонська «Бенфіка» отримала компенсацію за перехід Жозе Моурінью. «Вершкові» нібито розщедрилися на 3 млн євро.

Нагадаємо, культовий воротар Ікер Касільяс оцінив можливе повернення Моурінью в Королівський клуб. Експідопічний португальця не в захваті від потенційного призначення тренера в «Реал». Вони мали напружені взаємини під час першої каденції Моурінью в Мадриді.