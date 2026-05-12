«Зоря» відправила віцечемпіона України в Першу лігу

Від срібних нагород до вильоту минув лише рік

«Олександрія» зазнала фатальної поразки в Прем'єр-лізі

Луганська «Зоря» переграла «Олександрію» (2:1) у 28-му турі елітного дивізіону. Про це повідомляє «Главком».

Підопічні Володимира Шарана зобов'язані були перемагати в домашньому поєдинку. Лише три набрані пункти зберігали для «жовто-чорних» шанси на виживання в УПЛ. Та гострішими зі старту зустрічі були луганці.

Команда Віктора Скрипника змарнувала дві нагоди в стартові півгодини. Спершу Башіч змусив попрацювати голкіпера пострілом під поперечину зі штрафного. А потім Бах перевірив пильність Макаренка ударом із середньої дистанції.

«Олександрія» прокинулася перед перервою. Цара не зміг переграти Сапутіна в ближньому бою після передачі Власюка. А згодом Кампуш із відскоку зацідив у поперечину.

На старті другої половини в епіцентрі подій опинився Будківський. Спершу досвідчений форвард «Зорі» закрутив м'яч під стійку зі штрафного – сейв Макаренка. А потім ветеран упевнено реалізував одинадцятиметровий за гру рукою від Ващенка.

Далі команди не використали низку моментів. Із ударами луганця Єлавіча та олександрійця Кампуша впоралися воротарі. Натомість хавбек господарів Булеца відправив м'яч над воротами.

Згодом суперники влаштували гольову трихвилинку. «Зоря» подвоїла перевагу стараннями Мічіна, який прийняв м'яч перед штрафним і класним пострілом поклав у кут. «Олександрія» тут же відповіла – Цара підхопив м'яч після передачі Кремчаніна на лівому куті штрафного та поклав у дальній.

Та розвинути цей локальних успіх «жовто-чорні» не змогли. Чергова поразка стала вирішальної для долі «Олександрії». За два тури до фінішу сезону команда Шарана (13 очок) втратила шанси на підйом у зону перехідних матчів. Тим часом «Зоря» набрала 42 пункти та закріпилася на восьмій сходинці в турнірній таблиці.

До слова, напередодні достроковий чемпіон і міцний середняк розділили призи туру Прем'єр-ліги. Нагороди найкращих гравця і тренера дісталися представникам київської «Оболоні» та донецького «Шахтаря». Лауреатами стали нападник «пивоварів» Лях і керманич «гірників» Арда Туран.

Нагадаємо, раніше «Шахтар» достроково став чемпіоном України. Команда Турана впевнено перемогла «Полтаву» (4:0) в 27-му турі УПЛ. «Гірники» стали недосяжними для всіх конкурентів у цьому сезоні.