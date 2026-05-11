Незламна юна гімнастка Паскаль відсвяткувала чемпіонство з «Шахтарем»

Вітчизняний гранд запросив віддану вболівальницю на вшанування команди

Донецький «Шахтар» підняв чемпіонський титул разом із 10-річною гімнасткою Олександрою Паскаль, яка втратила ногу внаслідок російської ракетної атаки в травні 2022 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «гірників».

Менеджмент донеччан запросив юну спортсменку на матч 27-го туру Премєр-ліги проти «Полтави» (4:0). Перемога над аутсайдером першості дозволила «Шахтарю» достроково виграти золоті нагороди. Паскаль взяла участь в святкуванні «гірників».

Юна гімнастка пройшла чемпіонським коридором для футболістів і персоналу вітчизняного гранда. Потім вона опинилася у центрі святкування на спеціально облаштованій сцені. Зокрема, вона підняла чемпіонський трофей та зробила світлини з кубком УПЛ.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Paskal Maria Sasha 🇺🇦gymnastics prosthesis 🦿 (@paskals2016)

Скільки титулів чемпіона України завоював «Шахтар»

Здобуте «золото» стало 16-м в історії «гірників». За кількістю чемпіонських титулів «гірники» поступаються лише київському «Динамо» (17).

До того ж, «Шахтар» вигравав чемпіонат лише в XXI столітті. Зокрема, за останні 10 років донеччани виграли титул сім разів. Ще двічі тріумфувало «Динамо», а в сезоні 2021/22 чемпіона так і не визначили через повномасштабне вторгнення РФ.

Керманич «гірників» Туран завоював титул у дебютний сезон на посаді. Він повторив досягнення італійця Невіо Скали, португальців Паулу Фонсеки та Луїша Каштру, хорвата Ігора Йовічевіча та нідерландця Маріно Пушіча.

Хто найбільше доклався до титулу «Шахтаря»

До трійки найкращих бомбардирів команди потрапили винятково бразильці. Нападник Егіналдо забив сім м'ячів, а хавбек Педріньйо та форвард Еліас – по шість. Буркінієць Траоре теж оформив шість голів. Той же Педріньйо разом зі співвітчизником Педро Енріке ще й вибився в найкращі асистенти (по п'ять результативних передач).

Натомість найбільше матчів зіграли українці. Рекордсменом залишається оборонець Матвієнко – 26 поєдинків. Хабек Очеретько зіграв 25 матчів, а півзахисник Бондаренко, центрбек Бондар і воротар Різник – по 24.

До слова, раніше «Шахтар» програв другий півфінал Ліги конференцій лондонському «Крістал Пелас». «Гірники» поступилися англійському колективу на виїзді (1:2). Єдиний м'яч у складі команди Турана оформив нападник Егіналдо.

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги. Призи дісталися форварду Траоре та головному тренеру Турану. «Гірники» в попередньому турі здолали «Динамо» в Класичному.