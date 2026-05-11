Достроковий чемпіон і міцний середняк розділили призи туру Прем'єр-ліги

glavcom.ua
Антон Федорців
Арда Туран завоював чемпіонський титул
фото: ФК «Шахтар»

Елітний дивізіон підбив підсумки вихідних

Українська Прем'єр-ліга віддала нагороди найкращих гравця і тренера 27-го туру представникам київської «Оболоні» та донецького «Шахтаря». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Нападник «пивоварів» Тарас Лях визнаний футболістом звітного туру. У поєдинку з кам'янець-подільським «Епіцентром» він став рятівником «Оболоні». Лях у другому таймі вийшов із лави запасних, оформив дубль і вирвав нічию для заводського колективу (2:2).

Натомість керманич «гірників» Арда Туран – тренер 27-го туру. Його підопічні розгромили «Полтаву» (4:0) з голами Криськіва, Ізакі (дубль) та Траоре. Цей успіх дозволив «Шахтарю» достроково завоювати чемпіонський титул УПЛ.

Кого випередили Тарас Лях і Арда Туран

Українець з «Оболоні» передусім випередив хавбека «Шахтаря» Ізакі Сілву. До чільної п'ятірки також потрапили вінгер Карлос Рохас («Епіцентр»), форвард «гірників» Лассіна Траоре та воротар криворізького «Кривбасу» Олександр Кемкін.

Тим часом Туран залишив позаду Патріка ван Леувена («Кривбас») та керманича житомирського «Полісся» Руслана Ротаня. Їхні підопічні здобули перемоги над львівськими «Карпатами» (1:0) та «Олександрією» (2:1) відповідно.

Символічна збірна 27-го туру

До команди найкращих своїх представників делегували аж дев'ять команд. Найбільше представництво мають «Кривбас» і «Шахтар» – по два. По одному футболісту відрядили черкаський ЛНЗ, «Полісся», «Динамо» з Києва, «Епіцентр», «Колос» із Ковалівки, «Олександрія» та «Оболонь».

Символічна збірна туру в УПЛ (схема 4-4-2): Кемкін – Юрчец, Муравський, Сарапій, Дубінчак – Рохас, Ррапай, Ізакі, Ндіага – Траоре, Лях. Загалом вітчизняні оглядачі згадали 25 футболістів і 9 тренерів під час визначення героїв звітного туру.

До слова, харківський «Металіст 1925» та «Епіцентр» втратили перемоги в компенсований час у матчах Прем'єр-ліги. Команда Младена Бартуловіча мала перевагу на один м'яч. Натомість подоляни на початку другої половини вела з двома голами.

Нагадаємо, «Динамо» без Пономаренка втратило очки в матчі Прем'єр-ліги проти ЛНЗ. Центральний поєдинок туру завершився нульовою нічиєю. Кияни залишаються за межами чільної трійки.

