Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Футболісти «Шахтаря» облили Турана ігристим посеред пресконференції

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Футболісти «Шахтаря» облили Турана ігристим посеред пресконференції
Підопічні Арди Турана святкуватимуть цілий вечір
фото: ФК «Шахтар»

«Гірники» бурхливо відсвяткували завоювання титулу Прем'єр-ліги

Гравці донецького «Шахтаря» зірвали пресконференцію головного тренера Арди Турана після поєдинку 27-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги проти «Полтави» (4:0). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

«Гірники» за три тури до фінішу сезону виграли золоті нагороди чемпіонату України. Підопічні турецького фахівця стали недосяжними для конкурентів. Житомирське «Полісся», що посідає друге місце в турнірній таблиці, вже відстало на 11 очок.

На післяматчевій пресконференції Туран відповідав на запитання журналістів. Раптово в зал увірвалися футболісти та облили турка ігристим. Разом вони почали скандувати «Чемпіони!».

Скільки титулів чемпіона України завоював «Шахтар»

Здобуте «золото» стало 16-м в історії «гірників». За кількістю чемпіонських титулів «гірники» поступаються лише «Динамо» (17).

До того ж, «Шахтар» вигравав чемпіонат лише в XXI столітті. Зокрема, за останні 10 років донеччани виграли титул сім разів. Ще двічі тріумфувало «Динамо», а в сезоні 2021/22 чемпіона так і не визначили через повномасштабне вторгнення РФ.

Керманич «гірників» Туран завоював титул у дебютний сезон на посаді. Він повторив досягнення італійця Невіо Скали, португальців Паулу Фонсеки та Луїша Каштру, хорвата Ігора Йовічевіча та нідерландця Маріно Пушіча.

Хто найбільше доклався до титулу «Шахтаря»

До трійки найкращих бомбардирів команди потрапили винятково бразильці. Нападник Егіналдо забив сім м'ячів, а хавбек Педріньйо та форвард Еліас – по шість. Буркінієць Траоре теж оформив шість голів. Той же Педріньйо разом зі співвітчизником Педро Енріке ще й вибився в найкращі асистенти (по п'ять результативних передач).

Натомість найбільше матчів зіграли українці. Рекордсменом залишається оборонець Матвієнко – 26 поєдинків. Хабек Очеретько зіграв 25 матчів, а півзахисник Бондаренко, центрбек Бондар і воротар Різник – по 24.

До слова, раніше «Шахтар» програв другий півфінал Ліги конференцій лондонському «Крістал Пелас». «Гірники» поступилися англійському колективу на виїзді (1:2). Єдиний м'яч у складі команди Турана оформив нападник Егіналдо.

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги. Призи дісталися форварду Траоре та головному тренеру Турану. «Гірники» в попередньому турі здолали «Динамо» в Класичному.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» УПЛ Арда Туран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Гірники» здобули перемогу з великим рахунком
«Шахтар» розгромив «Полтаву» та завоював титул Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:29
«Гірники» повернулися на трон УПЛ
«Шахтар» достроково став чемпіоном України
Сьогодні, 17:21
Микола Матвієнко провів потужний матч в Лондоні
Гравець «Шахтаря» потрапив до символічної збірної Ліги конференцій
8 травня, 17:38
Арда Туран: Я пишаюся своїми гравцями та нашим європейським шляхом
«Ми грали на рівні, щоб пройти далі». Туран емоційно відреагував на виліт «Шахтаря» з єврокубків
8 травня, 10:29
Українська команда вперше дісталася до 1/2 фіналу Ліги конференцій
«Шахтар» поступився на виїзді «Кристал Пелес» та вилетів з Ліги конференцій
7 травня, 23:51
Лассіна Траоре в обіймах Проспера Обаха
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
6 травня, 13:53

Новини

Футболісти «Шахтаря» облили Турана ігристим посеред пресконференції
Футболісти «Шахтаря» облили Турана ігристим посеред пресконференції
Чемпіон Італії готовий продовжити контракт рекордсмена чемпіонату України – інсайдер
Чемпіон Італії готовий продовжити контракт рекордсмена чемпіонату України – інсайдер
Фанати безглуздо зірвали чемпіонство гранда з Європи атакою на суперника
Фанати безглуздо зірвали чемпіонство гранда з Європи атакою на суперника
Збірна Росії з тхеквондо може пропустити Чемпіонат Європи через проблеми з візами
Збірна Росії з тхеквондо може пропустити Чемпіонат Європи через проблеми з візами
«Ліверпуль» контактував із «Реалом» щодо колишнього тренера – ЗМІ
«Ліверпуль» контактував із «Реалом» щодо колишнього тренера – ЗМІ
«Шахтар» розгромив «Полтаву» та завоював титул Прем'єр-ліги
«Шахтар» розгромив «Полтаву» та завоював титул Прем'єр-ліги

Новини

День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Сьогодні, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Сьогодні, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
8 травня, 11:32

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua