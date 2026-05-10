Футболісти «Шахтаря» облили Турана ігристим посеред пресконференції

«Гірники» бурхливо відсвяткували завоювання титулу Прем'єр-ліги

Гравці донецького «Шахтаря» зірвали пресконференцію головного тренера Арди Турана після поєдинку 27-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги проти «Полтави» (4:0). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

«Гірники» за три тури до фінішу сезону виграли золоті нагороди чемпіонату України. Підопічні турецького фахівця стали недосяжними для конкурентів. Житомирське «Полісся», що посідає друге місце в турнірній таблиці, вже відстало на 11 очок.

На післяматчевій пресконференції Туран відповідав на запитання журналістів. Раптово в зал увірвалися футболісти та облили турка ігристим. Разом вони почали скандувати «Чемпіони!».

Скільки титулів чемпіона України завоював «Шахтар»

Здобуте «золото» стало 16-м в історії «гірників». За кількістю чемпіонських титулів «гірники» поступаються лише «Динамо» (17).

До того ж, «Шахтар» вигравав чемпіонат лише в XXI столітті. Зокрема, за останні 10 років донеччани виграли титул сім разів. Ще двічі тріумфувало «Динамо», а в сезоні 2021/22 чемпіона так і не визначили через повномасштабне вторгнення РФ.

Керманич «гірників» Туран завоював титул у дебютний сезон на посаді. Він повторив досягнення італійця Невіо Скали, португальців Паулу Фонсеки та Луїша Каштру, хорвата Ігора Йовічевіча та нідерландця Маріно Пушіча.

Хто найбільше доклався до титулу «Шахтаря»

До трійки найкращих бомбардирів команди потрапили винятково бразильці. Нападник Егіналдо забив сім м'ячів, а хавбек Педріньйо та форвард Еліас – по шість. Буркінієць Траоре теж оформив шість голів. Той же Педріньйо разом зі співвітчизником Педро Енріке ще й вибився в найкращі асистенти (по п'ять результативних передач).

Натомість найбільше матчів зіграли українці. Рекордсменом залишається оборонець Матвієнко – 26 поєдинків. Хабек Очеретько зіграв 25 матчів, а півзахисник Бондаренко, центрбек Бондар і воротар Різник – по 24.

До слова, раніше «Шахтар» програв другий півфінал Ліги конференцій лондонському «Крістал Пелас». «Гірники» поступилися англійському колективу на виїзді (1:2). Єдиний м'яч у складі команди Турана оформив нападник Егіналдо.

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги. Призи дісталися форварду Траоре та головному тренеру Турану. «Гірники» в попередньому турі здолали «Динамо» в Класичному.