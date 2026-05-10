«Шахтар» розгромив «Полтаву» та завоював титул Прем'єр-ліги

Підопічні Арди Турана впевнено виграли вирішальний матч

Донецький «Шахтар» здолав «Полтаву» (4:0) на виїзді в 27-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Попри статус аутсайдера, спершу активнішими були полтавці. Для початку Сад перевірив пильність Різника дальнім ударом після помилки Криськіва. Згодом у метушні біля воріт «гірників» спробу того ж Сада заблокували, а Даниленко добив повз ворота.

Незабаром додав і гранд. З технічним пострілом Бондаренка впорався Мінчев. Потім голкіпер «Полтави» ще й вийшов переможцем із дуелі з Феррейрою.

Час ішов, а перевага «Шахтаря» в голи не матеріалізувалася. Та все ж перед перервою команда Арди Турана відкрила рахунок. Це Криськів перед воротами скористався передачею Траоре після кутового.

Гол додав «гірникам» упевненості на другу половину. Як наслідок, уже до середини тайму рахунок був розгромним. Подвоїв перевагу донеччан Ізакі, який скористався необережним вибиванням м'яча від оборонця.

На 61-й хвилині бразилець оформив дубль. Цього разу в затяжній атаці «Шахтаря» він вирішив пробити з лінії штрафного. М'яч від стійки залетів за спину Мінчева. А ще за кілька хвилин оборонець «Полтави» Ухань так невдало прийшов допомагати кіперу, що вибив м'яч у Траоре, від якого сфера опинилася за лінією.

У фінальні 20 з хвостиком хвилин «гірники» вже не так активно штурмували володіння Мінчева. Тож більше забитих м'ячів уболівальники не дочекалися. Та й чотирьох голів «Шахтарю» вистачило цілком і для перемоги в конкретному поєдинку, і для дострокового тріумфу в сезоні.

До слова, раніше «Шахтар» програв другий півфінал Ліги конференцій лондонському «Крістал Пелас». «Гірники» поступилися англійському колективу на виїзді (1:2). Єдиний м'яч у складі команди Турана оформив нападник Егіналдо.

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги. Призи дісталися форварду Траоре та головному тренеру Турану. «Гірники» в попередньому турі здолали «Динамо» в Класичному.