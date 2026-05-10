Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Шахтар» розгромив «Полтаву» та завоював титул Прем'єр-ліги

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Шахтар» розгромив «Полтаву» та завоював титул Прем'єр-ліги
«Гірники» здобули перемогу з великим рахунком
фото: СК «Полтава»

Підопічні Арди Турана впевнено виграли вирішальний матч

Донецький «Шахтар» здолав «Полтаву» (4:0) на виїзді в 27-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Попри статус аутсайдера, спершу активнішими були полтавці. Для початку Сад перевірив пильність Різника дальнім ударом після помилки Криськіва. Згодом у метушні біля воріт «гірників» спробу того ж Сада заблокували, а Даниленко добив повз ворота.

Незабаром додав і гранд. З технічним пострілом Бондаренка впорався Мінчев. Потім голкіпер «Полтави» ще й вийшов переможцем із дуелі з Феррейрою.

Час ішов, а перевага «Шахтаря» в голи не матеріалізувалася. Та все ж перед перервою команда Арди Турана відкрила рахунок. Це Криськів перед воротами скористався передачею Траоре після кутового.

Гол додав «гірникам» упевненості на другу половину. Як наслідок, уже до середини тайму рахунок був розгромним. Подвоїв перевагу донеччан Ізакі, який скористався необережним вибиванням м'яча від оборонця.

На 61-й хвилині бразилець оформив дубль. Цього разу в затяжній атаці «Шахтаря» він вирішив пробити з лінії штрафного. М'яч від стійки залетів за спину Мінчева. А ще за кілька хвилин оборонець «Полтави» Ухань так невдало прийшов допомагати кіперу, що вибив м'яч у Траоре, від якого сфера опинилася за лінією.

У фінальні 20 з хвостиком хвилин «гірники» вже не так активно штурмували володіння Мінчева. Тож більше забитих м'ячів уболівальники не дочекалися. Та й чотирьох голів «Шахтарю» вистачило цілком і для перемоги в конкретному поєдинку, і для дострокового тріумфу в сезоні.

Standings provided by Sofascore

До слова, раніше «Шахтар» програв другий півфінал Ліги конференцій лондонському «Крістал Пелас». «Гірники» поступилися англійському колективу на виїзді (1:2). Єдиний м'яч у складі команди Турана оформив нападник Егіналдо.

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги. Призи дісталися форварду Траоре та головному тренеру Турану. «Гірники» в попередньому турі здолали «Динамо» в Класичному.

Читайте також:

Теги: ФК «Шахтар» ФК «Полтава» УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фанати зробили банери з гаслом «Свободу Ордену» українською та англійською мовами
Ультрас «Динамо» та «Шахтаря» зробили банери з закликом звільнити з полону легендарного фаната
3 травня, 21:17
Лассіна Траоре в обіймах Проспера Обаха
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
6 травня, 13:53
Українська команда вперше дісталася до 1/2 фіналу Ліги конференцій
«Шахтар» поступився на виїзді «Кристал Пелес» та вилетів з Ліги конференцій
7 травня, 23:51
Арда Туран: Я пишаюся своїми гравцями та нашим європейським шляхом
«Ми грали на рівні, щоб пройти далі». Туран емоційно відреагував на виліт «Шахтаря» з єврокубків
8 травня, 10:29
Микола Матвієнко провів потужний матч в Лондоні
Гравець «Шахтаря» потрапив до символічної збірної Ліги конференцій
8 травня, 17:38
«Гірники» повернулися на трон УПЛ
«Шахтар» достроково став чемпіоном України
Сьогодні, 17:21

Новини

Фанати безглуздо зірвали чемпіонство гранда з Європи атакою на суперника
Фанати безглуздо зірвали чемпіонство гранда з Європи атакою на суперника
Збірна Росії з тхеквондо може пропустити Чемпіонат Європи через проблеми з візами
Збірна Росії з тхеквондо може пропустити Чемпіонат Європи через проблеми з візами
«Ліверпуль» контактував із «Реалом» щодо колишнього тренера – ЗМІ
«Ліверпуль» контактував із «Реалом» щодо колишнього тренера – ЗМІ
«Шахтар» розгромив «Полтаву» та завоював титул Прем'єр-ліги
«Шахтар» розгромив «Полтаву» та завоював титул Прем'єр-ліги
«Шахтар» достроково став чемпіоном України
«Шахтар» достроково став чемпіоном України
ПСЖ сподівається на повернення зірки команди до фіналу Ліги чемпіонів
ПСЖ сподівається на повернення зірки команди до фіналу Ліги чемпіонів

Новини

День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Сьогодні, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Сьогодні, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
8 травня, 11:32

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua