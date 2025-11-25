Президент CEV відвідав Суперкубок України з волейболу

Словенець заявив, що допуск російських команд до турнірів буде відбуватися лише після погодження МОК та FIVB

На відміну від свого попередника, Сікіріч має більш проукраїнську позицію

Президент Європейської конфедерації волейболу Роко Сікіріч здійснив візит до України 23 листопада, відвідавши місто Городок на Хмельниччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tribuna.com.

Його приїзд був приурочений до фінального матчу чоловічого Суперкубка України-2025. У цьому вирішальному поєдинку основна команда «Епіцентр-Подоляни» впевнено здобула перемогу над молодіжним складом «Епіцентр-Подоляни – Збірна України U-20» з рахунком 3:0 (25:17, 25:18, 25:15), тим самим втретє поспіль завоювавши трофей. Найрезультативнішими гравцями чемпіонів стали Олександр Наложний (17 очок) та Володимир Сидоренко (15 очок).

Перед матчем очільник головного органу європейського волейболу поспілкувався з журналістами Tribuna.com, підкресливши, що його присутність у країні, що перебуває в стані війни, є наочним підтвердженням постійної підтримки України з боку Конфедерації. Сікіріч відзначив незламність українського волейболу та нагадав про його недавні успіхи на міжнародній арені, включаючи золото чемпіонату Європи з пляжного волейболу, перемогу в Золотій Євролізі, виступи на Чемпіонаті світу та у Лізі націй, що відкрило шлях до Олімпійських ігор.

Роко Сікіріч, який сам у дитинстві пережив війну в Хорватії та переховувався в бомбосховищах, заявив, що чудово розуміє нинішні виклики України. Він пообіцяв продовжувати фінансову та іншу допомогу, а також обговорити з Федерацією волейболу України додаткові формати співпраці та спільні ініціативи, спрямовані на розвиток спорту в післявоєнний період. Він також висловив упевненість у світлому майбутньому українського волейболу.

Сікіріч змінив на посаді серба Александра Борічича. Федерація волейболу України вимагала його відставки через відвідування під час повномасштабного вторгнення Москви задля «робочих зустрічей».

Нагадаємо, переможці Суперкубка «Епіцентр-Подоляни» вийшли до 1/16 фіналу Кубка Виклику. В 1/32 фіналу чоловічого волейбольного Кубка Виклику український клуб зустрічався з кіпрським «Анортосісом». Обидва поєдинки цього протистояння завершились перемогою «Епіцентру-Подоляни» з рахунком 3:0.