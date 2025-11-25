Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Президент CEV відвідав Суперкубок України з волейболу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Президент CEV відвідав Суперкубок України з волейболу
Словенець заявив, що допуск російських команд до турнірів буде відбуватися лише після погодження МОК та FIVB
фото: FIVB

На відміну від свого попередника, Сікіріч має більш проукраїнську позицію

Президент Європейської конфедерації волейболу Роко Сікіріч здійснив візит до України 23 листопада, відвідавши місто Городок на Хмельниччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tribuna.com. 

Його приїзд був приурочений до фінального матчу чоловічого Суперкубка України-2025. У цьому вирішальному поєдинку основна команда «Епіцентр-Подоляни» впевнено здобула перемогу над молодіжним складом «Епіцентр-Подоляни – Збірна України U-20» з рахунком 3:0 (25:17, 25:18, 25:15), тим самим втретє поспіль завоювавши трофей. Найрезультативнішими гравцями чемпіонів стали Олександр Наложний (17 очок) та Володимир Сидоренко (15 очок).

Перед матчем очільник головного органу європейського волейболу поспілкувався з журналістами Tribuna.com, підкресливши, що його присутність у країні, що перебуває в стані війни, є наочним підтвердженням постійної підтримки України з боку Конфедерації. Сікіріч відзначив незламність українського волейболу та нагадав про його недавні успіхи на міжнародній арені, включаючи золото чемпіонату Європи з пляжного волейболу, перемогу в Золотій Євролізі, виступи на Чемпіонаті світу та у Лізі націй, що відкрило шлях до Олімпійських ігор.

Роко Сікіріч, який сам у дитинстві пережив війну в Хорватії та переховувався в бомбосховищах, заявив, що чудово розуміє нинішні виклики України. Він пообіцяв продовжувати фінансову та іншу допомогу, а також обговорити з Федерацією волейболу України додаткові формати співпраці та спільні ініціативи, спрямовані на розвиток спорту в післявоєнний період. Він також висловив упевненість у світлому майбутньому українського волейболу.

Сікіріч змінив на посаді серба Александра Борічича. Федерація волейболу України вимагала його відставки через відвідування під час повномасштабного вторгнення Москви задля «робочих зустрічей». 

Нагадаємо, переможці Суперкубка «Епіцентр-Подоляни» вийшли до 1/16 фіналу Кубка Виклику. В 1/32 фіналу чоловічого волейбольного Кубка Виклику український клуб зустрічався з кіпрським «Анортосісом». Обидва поєдинки цього протистояння завершились перемогою «Епіцентру-Подоляни» з рахунком 3:0.

Теги: волейбол спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 1/16 фіналу на чемпіонів України чекають матчі проти переможця пари «Караджордже» – «Крка»
Клуб «Епіцентр-Подоляни» вийшов до 1/16 фіналу Кубка Виклику
13 листопада, 17:42
Гравці клубу Куликовського брали участь в пропагандистському заході
Директор російського волейбольного клубу потрапив на «Миротворець»
12 листопада, 16:48
Міжнародна федерація волейболу (FIVB) навесні 2022 року усунула збірну Росії від участі у міжнародних турнірах.
«Я плакав». Російський волейболіст прокоментував відсторонення РФ від чемпіонату світу
12 листопада, 11:38
Дівіш звернувся до російської поліції
Ексгравець збірної Росії з волейболу поскаржився, що шахраї виманили у нього $330 тис.
12 листопада, 11:06
Деру (у верхньому правому куті) брав участь у зустрічі клубу «Локомотив-Новосибірськ» з учасниками російського вторгнення в Україну
Зірка збірної Бельгії з волейболу потрапив до бази «Миротворця»: що він зробив
1 листопада, 12:40
26-річний Каземі у складі збірної Ірану ставав переможцем чемпіонату Азії
Лікарі діагностували смерть мозку у волейболіста з Ірану, який отримав удар струмом у басейні
30 жовтня, 10:59
Найкращим результатом для «Баркому-Кажанів» у польській лізі було дванадцяте місце два роки тому
«Барком-Кажани» оформили першу перемогу сезону польської Плюс-ліги
29 жовтня, 00:54
Загалом у турнірі взяли участь 270 спорстменів
У Києві пройшов турнір з кіокушинкай карате, присвячений полеглим захисникам України
18 листопада, 18:04
Ангеліна Мельникова неодноразово була помічена у підтримці війни
Російська «Чемпіонка терору» Мельникова здобула золото німецької Бундесліги
16 листопада, 10:18

Новини

Серії продовжуються. Результати матчів Ліги чемпіонів за 25 листопада
Серії продовжуються. Результати матчів Ліги чемпіонів за 25 листопада
Президент CEV відвідав Суперкубок України з волейболу
Президент CEV відвідав Суперкубок України з волейболу
«Хіт» провів потужний поєдинок проти «Пальми» у футзальній Лізі чемпіонів
«Хіт» провів потужний поєдинок проти «Пальми» у футзальній Лізі чемпіонів
Визначилися потенційні суперники Олександра Усика в поєдинку за пояс IBF
Визначилися потенційні суперники Олександра Усика в поєдинку за пояс IBF
Став відомий кошик, у який потрапила Україна під час жеребкування чемпіонату світу з футболу
Став відомий кошик, у який потрапила Україна під час жеребкування чемпіонату світу з футболу
100 медалей та перше командне місце. Україна тріумфально завершила виступи на Дефлімпіаді
100 медалей та перше командне місце. Україна тріумфально завершила виступи на Дефлімпіаді

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua