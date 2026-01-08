Україна вимагає відсторонити від змагань російських скелетоністів, які підтримують війну

Міжнародна федерація бобслею та скелетону допустила до змагань росіян, які незаконно відвідували анексований Крим

Міністерство молоді та спорту України, НОК України та Всеукраїнська федерація бобслею та скелетону офіційно звернулися до МОК та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) через включення до списку рекомендованих для участі у міжнародних змаганнях у статусі «нейтральних спортсменів» російських скелетоністів, які підтримують війну. Про це повідомляє «Главком».

У зверненні Україна поінформувала про факти, зафіксовані у відкритих джерелах, які свідчать про невідповідність окремих російських спортсменів критеріям нейтральності, визначеним МОК та застосовуваним IBSF.

Зокрема, до рекомендованого списку включено Владислава Семенова, який є військовослужбовцем Збройних сил РФ у званні рядового.

Інша спортсменка, Альона Фролова, публічно схвалювала матеріали з використанням «георгіївської стрічки», яка є символом російської агресії проти України.

Данііл Романов є підписником офіційної сторінки колишнього президента Російської Федерації Дмитра Медведєва, який системно використовує публічну риторику із закликами до війни проти України. Водночас на офіційному сайті Центрального спортивного клубу армії РФ залишаються доступними публікації, що підтверджують його зв’язок із військовими структурами Росії.

Ще один спортсмен, Ермей Зиков, публічно схвалював контент із використанням символу «Z», який став офіційним знаком підтримки збройної агресії Російської Федерації проти України. Крім того, у 2022 році він незаконно відвідував тимчасово окуповану територію України – Автономну Республіку Крим – з метою участі у навчально-тренувальних зборах.

Поліна Тюріна у 2022 році також перебувала на тимчасово окупованій території Криму для участі у НТЗ, що є порушенням законодавства України та основоположних принципів міжнародного права.

Крім того, спортсменка Вікторія Феттель є підписницею сторінки російського пропагандиста Артемія Лебедєва, який системно поширює матеріали, спрямовані на виправдання війни та злочинів Російської Федерації проти України.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.