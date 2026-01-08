Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна вимагає відсторонити від змагань російських скелетоністів, які підтримують війну

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Україна вимагає відсторонити від змагань російських скелетоністів, які підтримують війну
Нейтральний атлет Романов є рядовим спортивної роти ЦСКА/Сочі

Міжнародна федерація бобслею та скелетону допустила до змагань росіян, які незаконно відвідували анексований Крим

Міністерство молоді та спорту України, НОК України та Всеукраїнська федерація бобслею та скелетону офіційно звернулися до МОК та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) через включення до списку рекомендованих для участі у міжнародних змаганнях у статусі «нейтральних спортсменів» російських скелетоністів, які підтримують війну. Про це повідомляє «Главком».

У зверненні Україна поінформувала про факти, зафіксовані у відкритих джерелах, які свідчать про невідповідність окремих російських спортсменів критеріям нейтральності, визначеним МОК та застосовуваним IBSF. 

Зокрема, до рекомендованого списку включено Владислава Семенова, який є військовослужбовцем Збройних сил РФ у званні рядового.

Інша спортсменка, Альона Фролова, публічно схвалювала матеріали з використанням «георгіївської стрічки», яка є символом російської агресії проти України.

Данііл Романов є підписником офіційної сторінки колишнього президента Російської Федерації Дмитра Медведєва, який системно використовує публічну риторику із закликами до війни проти України. Водночас на офіційному сайті Центрального спортивного клубу армії РФ залишаються доступними публікації, що підтверджують його зв’язок із військовими структурами Росії.

Ще один спортсмен, Ермей Зиков, публічно схвалював контент із використанням символу «Z», який став офіційним знаком підтримки збройної агресії Російської Федерації проти України. Крім того, у 2022 році він незаконно відвідував тимчасово окуповану територію України – Автономну Республіку Крим – з метою участі у навчально-тренувальних зборах. 

Поліна Тюріна у 2022 році також перебувала на тимчасово окупованій території Криму для участі у НТЗ, що є порушенням законодавства України та основоположних принципів міжнародного права.

Крім того, спортсменка Вікторія Феттель є підписницею сторінки російського пропагандиста Артемія Лебедєва, який системно поширює матеріали, спрямовані на виправдання війни та злочинів Російської Федерації проти України.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: скелетон бобслей спорт війна пропаганда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ вдарила по Києву
Удар по медзакладу в Києві: Зеленський зробив заяву
5 сiчня, 09:53
NYT: Питання гарантій безпеки залишається найскладнішим на шляху до миру в Україні
NYT: Питання гарантій безпеки залишається найскладнішим на шляху до миру в Україні
4 сiчня, 01:22
У Москві призупинено роботу аеропортів через атаку дронів
У Москві призупинено роботу аеропортів через атаку дронів
1 сiчня, 21:47
Захисники України ліквідували окупанта 10 листопада 2025 року
Був командиром десантників. ЗСУ ліквідували майстра спорту з універсального бою
27 грудня, 2025, 22:49
Путін послав Трампа
Путін послав Трампа. Що тепер головне для України?
20 грудня, 2025, 21:21
Активи Росії мають бути використані для захисту від російської агресії та відбудови
Активи Росії мають бути використані для захисту від російської агресії та відбудови
18 грудня, 2025, 16:22
ФСБ розраховувалося криптовалютою із мобілізованим в'язнем
Пішов з тюрми до ЗСУ і зрадив. Суд ухвалив вирок штурмовику, який злив ФСБ геолокацію військових і підпалив авто
17 грудня, 2025, 12:52
Усик востаннє виходив у ринг у травні 2025 року
Окупанти в анексованому Криму конфіскували майно Усика
16 грудня, 2025, 13:48
Нардепи Михайло Апостол і Віталій Карпунцов (на фото зліва направо) засвітилися у гучному скандалі
Боротьба за спадок художника Івана Марчука. Двоє екснардепів уже пересварилися
10 грудня, 2025, 15:38

Новини

Україна вимагає відсторонити від змагань російських скелетоністів, які підтримують війну
Україна вимагає відсторонити від змагань російських скелетоністів, які підтримують війну
Костюк сенсаційно перемогла третю ракетку світу
Костюк сенсаційно перемогла третю ракетку світу
На війні загинув титулований український спортсмен Володимир Василишин
На війні загинув титулований український спортсмен Володимир Василишин
Санон і Ковляр зіграли в українському дербі в матчі баскетбольного Єврокубку
Санон і Ковляр зіграли в українському дербі в матчі баскетбольного Єврокубку
Вирішальні матчі та жеребкування. Що чекає на збірну України з футболу в 2026 році
Вирішальні матчі та жеребкування. Що чекає на збірну України з футболу в 2026 році
Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Окленді
Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Окленді

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua