ЗСУ на фронті ліквідували російського дитячого футбольного та волейбольного тренера

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Опришков працював дитячим тренером-викладачем з футболу та волейболу у спортивній школі ст. Калінінська

Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться сьогодні, 13 грудня

Захисники України знищили російського окупанта Михайла Опришкова. Про це повідомляє «Главком».

Опришков працював дитячим тренером-викладачем з футболу та волейболу у спортивній школі ст. Калінінська (Краснодарський край РФ).

Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють про деталі та дату знищення Опришкова.

Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться сьогодні, 13 грудня.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

Теги: спорт війна окупанти волейбол НОВИНИ ФУТБОЛУ тренер

