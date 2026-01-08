Вирішальні матчі та жеребкування. Що чекає на збірну України з футболу в 2026 році

Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників

У 2026 році українські футболісти продовжать боротьбу за потрапляння на Мундіаль

Для збірної України з футболу 2026 рік розпочнеться в лютому, із жеребкування нового циклу Ліги націй, а на футбольному полі – у березні, коли вона зіграє в плей-оф відбору чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Чемпіонату світу 2026 року

Потенційні два матчі плей-оф кваліфікації чемпіонату світу національна збірна України проведе в іспанському місті Валенсія, на «Естадіо Сьютат де Валенсія», який є рідним домом для місцевого футбольного клубу «Леванте» і здатний вмістити на своїх трибунах 26 354 глядачів.

26 березня в півфіналі Шляху В європейського плей-оф команда Сергія Реброва прийматиме тут Швецію, а в разі перемоги у фіналі, що пройде 31 березня, на цій же арені битиметься з переможцем пари Польща – Албанія. Початок матчів – о 21:45 за київським часом.

Додамо, що переможець Шляху В у фінальному турнірі ЧС-2026 виступатиме у групі F, де проведе три матчі: 15 червня – у Монтерреї з Тунісом, 20-го – у Х’юстоні з Нідерландами та 26-го – у Далласі з Японією.

Ліга націй-2026/2027

Жеребкування групового етапу наступного циклу в Лізі націй, 2026/2027, відбудеться 12 лютого в Брюсселі. Саме того дня своїх суперників дізнається збірна України, яка виступатиме в Лізі В.

Ліга В

Кошик 1: Шотландія, Угорщина, Польща, Ізраїль.

Кошик 2: Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Австрія, Україна.

Кошик 3: Словенія, Грузія, Ірландія, Румунія.

Кошик 4: Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія, Косово.

Календар

1-й тур: 24-26 вересня 2026 року.

2-й тур: 27-30 вересня 2026 року.

3-й тур: 30 вересня – 3 жовтня 2026 року.

4-й тур: 4-6 жовтня 2026 року.

5-й тур: 12-14 листопада 2026 року.

6-й тур: 15-17 листопада 2026 року.

Плей-оф: 25-30 березня 2027 року.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Ліги А;

друге місце – зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує третьою в групі Ліги А;

третє місце – зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує другою в групі Ліги С;

четверте місце – вилетить до Ліги С.

Євро-2028

Збірна України дізнається імена своїх суперників під час жеребкування відбірного турніру, яке відбудеться 6 грудня в Белфасті (Північна Ірландія).

Буде сформовано 12 кваліфікаційних груп із чотирьох або п'яти команд. Господарі турніру (Англія, Ірландія, Шотландія та Уельс), сіяні в різні групи, також візьмуть участь у кваліфікації.

12 переможців груп та вісім найкращих команд, що посядуть другі місця, вийдуть безпосередньо до фінального турніру Євро-2028. Два місця у фінальному турнірі буде зарезервовано для двох країн-господарів із найкращим рейтингом, які не кваліфікуються як переможці груп або найкращі команди, що посіли другі місця, після завершення групового етапу кваліфікації.

Решту місць буде розподілено шляхом плей-оф між командами, що посіли другі місця у кваліфікаційних групах, та переможцями груп Ліги націй-2026/2027, які не пройшли кваліфікацію Євро-2028. Відбір на чемпіонат континенту розпочнеться уже в березні 2027 року.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.