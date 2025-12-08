Головна Спорт Новини
Шеремет з юніорським рекордом світу здобув срібло чемпіонату Європи з плавання

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Шеремет з юніорським рекордом світу здобув срібло чемпіонату Європи з плавання
18-річний український плавець (ліворуч) фінішував другим на 50 м вільним стилем

Срібну нагороду Нікіта Шеремет розділив з бронзовим призером Олімпіади-2024 французом Максімом Груссе

Нікіта Шеремет став срібним призером чемпіонату Європи з плавання на короткій воді. Про це повідомляє «Главком».

У заключний день змагань континентальної першості у польському Любліні 18-річний український плавець фінішував другим на 50 м вільним стилем, оновивши юніорський рекорд світу, Європи та України – 20.81 секунди.

Срібну нагороду Нікіта Шеремет розділив з бронзовим призером Олімпіади-2024 французом Максімом Груссе, золото здобув Єре Грібар з Хорватії (20.70).

На цьому чемпіонаті Європи Нікіта Шеремет також встановив юніорський рекорд світу, Європи та України на дистанції 50 м вільним стилем в рамках чоловічої естафети 4 х 50 м вільним стилем (20.84) та юніорський рекорд України у попередніх запливах на дистанції 100 м вільним стилем (47.36).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

